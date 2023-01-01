Alternatifler - WebinarNinja

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EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

EventBookings, her tür ve boyuttaki etkinlikler için basit, kullanımı kolay bir etkinlik biletleme çözümüdür. Kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satın.

Worksup

Worksup

worksup.com

20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.

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