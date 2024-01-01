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Alternatifler - Webex Events

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi, bilgi işinizi yaratmanız ve ölçeklendirmeniz için hepsi bir arada bir iş platformudur. Kajabi'yi bugün 14 günlük deneme süresiyle ücretsiz deneyin.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Ağınızdaki her şey için üyelikler oluşturun veya premium kurslar ve gruplar için ücret alın; kurulumu basit ve satması daha da kolaydır.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!

JotForm

JotForm

jotform.com

Potansiyel müşteri oluşturmak, anket dağıtmak, ödeme toplamak ve daha fazlası için çevrimiçi formlara ihtiyacınız varsa JotForm tam size göre. JotForm.com'da nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Whova

Whova

whova.com

Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

Konuşmaları, etkinlikleri, içerikleri ve daha fazlasını kendi alanınızda barındırın. Heartbeat, mükemmel şekilde kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi topluluk oluşturmanız için gereken yapı taşlarını sunar.

ON24

ON24

on24.com

ON24 Webcast Elite'i kullanarak profesyonel, veri açısından zengin ve tamamen markalı canlı ses ve video web seminerleri oluşturmak ve sunmak için en iyi Dijital Deneyim Platformu.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.

Podia

Podia

podia.com

Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Dünyanın en parlak profesyonellerini keşfedin ve onlardan öğrenin

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Modern ev sahibi için zarif, çevre dostu dijital davetiyeler + RSVP takibi.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanını zahmetsizce oluşturmanıza olanak tanır.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

Ürününüze entegre edilmiş güçlü bir topluluk platformu. Kullanıcı katılımını artırın, elde tutmayı artırın ve müşteri yaşam boyu değerini artırın. Eskiden Kabile.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm, iş amaçlı video iletişimi için basit bir yazılım sağlar. Canlı, önceden kaydedilmiş veya otomatik web seminerleri düzenleyin, kolayca çevrimiçi toplantılar oluşturun ve katılın.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.

Evite

Evite

evite.com

Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

Topluluk oluşturucular için yeni bir dönem. Hareketimize katılın. Çalışanlarınızı, üyeliklerinizi ve içeriğinizi tamamen markalı ve özel topluluk platformunuzda bir araya getirin. Kurslar satın, abonelik ücreti alın, canlı yayın yapın ve çok daha fazlasını yapın. Hepsi herhangi bir sosyal medya sını...

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource, her türlü mekan veya etkinlik için kullanımı kolay, ÜCRETSİZ çevrimiçi bilet sistemidir. Etkinlik biletlerinizi çevrimiçi olarak tanıtın, yönetin ve satın - hepsi ÜCRETSİZ!

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...

Remo

Remo

remo.co

Remo ile özgün çevrimiçi deneyimlere hayat verin. ✓ Her türden etkinlik ✓ İnteraktif içerik ✓ Sponsorluk bannerları ✓ Katılımınızı 4 kat artırın.

Khoros

Khoros

khoros.com

Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!

Nas.io

Nas.io

nas.io

Üyelikler, dijital ürünler, ücretli etkinlikler ve çok daha fazlası. Topluluk liderliğindeki işletmeler için sıfırdan tasarlandı.

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt, müşteri odaklı işletmelerin daha fazla kişiye yüz yüze hizmet vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış, videoya öncelik veren bir topluluk platformudur. Türünün ilk örneği olan StoryPrompt, topluluk oluşturucuların müşterilerle insani düzeyde gerçek anlamda bağlantı kurmasına, ilişkile...

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify hepsi bir arada etkinlik teknolojisi, tasarrufları en üst düzeye çıkarır, sponsorları ve katılımcıları cezbeder ve katılımcıların katılımını, ağ oluşturmayı ve memnuniyetini artırır!

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.

Regpack

Regpack

regpack.com

Müşterilerinizi kaydedin, ücretlendirin ve yönetin. Regpack, kuruluşların hizmetlerine çevrimiçi olarak kaydolmasına ve ücretlendirme yapmasına olanak tanıyan bir katılım çözümüdür.

Rungway

Rungway

rungway.com

İnsanların meslektaşlarından iş ve yaşam tavsiyeleri alabilecekleri güvenli bir alan yaratın. Bir mentorluk platformundan çok daha fazlası olan Rungway, şirketinizin değerlerini hayata geçirir ve herkesin kendileri için en önemli konularda söz sahibi olmasını sağlar, çalışanların katılımını ve refah...

Balloon

Balloon

balloon.app

Grup düşüncesini ortadan kaldırarak ve sesleri güçlendirerek fikirlerin ve geri bildirimlerin kilidini açan, araştırma destekli bir platform. Toplantı süresini %70 azaltın.

EventX

EventX

eventx.io

“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.

Threado AI

Threado AI

threado.com

Yapay zeka destekli yardımcı pilotunuz, Slack, Discord ve Web'de müşterilerinize ve topluluk üyelerinize en iyi desteği sağlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın!

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Bunun için bir etkinlik yönetim sisteminiz var! Şahsen, hibrit ve çevrimiçi etkinliklerinize dahil olan her şeyi tek bir yerden kolayca yönetin!

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.

Townscript

Townscript

townscript.com

Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.

SelfCommunity

SelfCommunity

selfcommunity.com

SelfCommunity, bulut tabanlı, kodsuz, yüksek performanslı bir topluluk platformudur ve aşağıdakilere olanak sağlar: İşlevler, kullanıcılar, içerik ve platform verileri üzerinde %100 kontrol sahibi olun. Sosyal ağ teknolojisi sayesinde yeterli düzeyde katılım ve elde tutmayı garanti edin. Topluluk iç...

ResLife Portal

ResLife Portal

reslifeportal.com

ResLife Portalı, konut sakinlerini üniversitelerin konut yaşamı personeliyle buluşturmaya yardımcı olan bir konut yaşamı yönetim sistemidir. Siz fark yaratırsınız, biz de onu takip etmenize yardımcı oluruz. Birinci elden e-... Daha Fazla Göster Bölüm I üniversite kampüsündeki konut yaşamı deneyimind...

Advocu

Advocu

advocu.com

Advocu, Geliştirici İlişkileri ekiplerinin Geliştirici Savunuculuğu veya Elçileri programını oluşturması, etkileşime geçmesi, takip etmesi ve ölçeklendirmesi için eksiksiz bir çözümdür. Advocu, ekibinizin en önemli konulara odaklanmasına yardımcı olur: topluluğu büyütmek, anlamlı bir etki yaratmak v...

SmartMatchApp

SmartMatchApp

smartmatchapp.com

Smart Match Uygulaması, dünya çapında 100.000'den fazla kullanıcıya hizmet veren ödüllü bir eşleştirme ve üyelik yönetimi yazılımı CRM'dir. Profesyonel eşleştirme araçlarıyla müşterilerinizi eşleştirin, tanıtımlar ve tarihler düzenleyin, değerli tarih geri bildirimleri alın. Profesyonel eşleştirme a...

NodeBB

NodeBB

nodebb.org

NodeBB, yeni nesil topluluk forum platformudur. Açık kaynak yazılım üzerine kurulu olarak yüzlerce şirketin müşterileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olduk.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Topluluğunuzu doğru şekilde oluşturun. Grup Sitesi, grubunuzun misyonunuzu, organizasyonunuzu, amacınızı veya şirketinizi yönlendirmek için iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanır. Grup siteleri modüler, özelleştirilebilir, mobil ve ilgi çekicidir. Grup siteleri şunl...

GroupApp

GroupApp

group.app

Çevrimiçi üyelik topluluğunuz ve kurslarınız tek bir yerde! Birleştirilmiş bir platformla etkileşimi artırın, geliri artırın ve bir geliştiriciyi işe almanıza gerek kalmadan halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegre edin.

Talkbase

Talkbase

talkbase.io

Talkbase, şirketlerin topluluğun neden önemli olduğunu ölçmesine yardımcı oluyor. Topluluğunuzun işletme üzerindeki etkisini görselleştirin ve doğru verilerle güçlü programlar oluşturun. Talkbase topluluk analitiği sayesinde ekipler, müşterilerin satın alma, katılım ve elde tutma süreçleri boyunca t...

NbliK

NbliK

nblik.com

NbliK, Yaratıcılar, Kuruluşlar ve Markalar için Hepsi Bir Arada topluluk platformudur. Bu, markaların topluluk oluşturmayı hızlandırmak ve dolayısıyla daha yüksek YBD elde etmek için beyaz etiketli topluluğu web sitelerine/Uygulamalarına entegre edebildiği bir platformdur.

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