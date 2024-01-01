Alternatifler - Waymark

VEED

VEED

veed.io

Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.

Runway

Runway

runwayml.com

Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.

D-ID

D-ID

d-id.com

Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip, sosyal medya erişimini artırmak için uzun videoları TikTok, YouTube Shorts ve Reels'te paylaşmanız için yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın

Simplified

Simplified

simplified.com

İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak

Elai.io

Elai.io

elai.io

Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.

Yepic Studio

Yepic Studio

yepic.ai

Yepic Studio ile dakikalar içinde AI videosu oluşturun. VidVoice ile canlı video konferansı dublajlayın. AI videosunu API'mızla kişiselleştirin ve ölçeklendirin. Ücretsiz deneyin.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Yapay zeka aktörleriyle videolar oluşturun; zamanınızı stüdyolarda harcamayı bırakın. Profesyonel video düzenlemeyi herhangi bir eğitim veya ileri düzey beceri gerektirmeden Colossyan Creator'a bırakın. Sadece metninizi yazın ve birkaç dakika içinde 70'ten fazla dilde videonuz hazır olsun.

Munch

Munch

getmunch.com

Munch, son teknoloji üretken yapay zeka ve pazarlama analitiğini kullanarak uzun biçimli videolarınızdan en ilgi çekici, trend ve etkili klipleri çıkarır.

Hour One

Hour One

hourone.ai

15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde

Typecast

Typecast

typecast.ai

Metninizi gerçeğe yakın konuşmaya dönüştürebilen çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucu. 300'den fazla hiper gerçekçi ses. İçeriğinizi tam istediğiniz gibi oluşturun!

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Video ve Sesi İlgi Çekici İçeriğe Dönüştürün. Basit istemlerle özetler, video makaraları, transkriptler, altyazılar, çeviriler ve daha fazlasını oluşturun

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

Video oluşturmanın en basit yolu. Kameraya ihtiyaç duymadan ilgi çekici videolar oluşturun.

SpiritMe

SpiritMe

spiritme.tech

Dijital avatarlarla anında video üretimi Herhangi bir metni yazın ve onu görünümünüz, sesiniz ve duygularınızla gerçek gibi söyleyeceğiniz bir video oluşturalım

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...

Gan AI

Gan AI

gan.ai

İşletmeler Myna'yı kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak ve bunları özel bir açılış sayfası veya web kancaları aracılığıyla her temas noktasında kullanıcılarla paylaşmak için kullanıyor.

Tavus

Tavus

tavus.io

Tavus, aslında size benzeyen ve sesi size benzeyen ve başka hiçbir platforma benzemeyen şekilde ölçeklenen sürükleyici, son derece kişiselleştirilmiş videolara öncülük ediyor. Hedef kitlenize, onlar için özel olarak hazırlanan gerçek zamanlı videolarla hatırlayacakları bir deneyim sunun.

Laetro

Laetro

laetro.com

Projelerinizi istediğiniz zaman teslim etmek için birinci sınıf yaratıcı ekiplere sahip olun. İsteğe bağlı yaratıcı ve tasarım desteğiyle daha hızlı ilerleyin. Hiçbir ajansa gerek yok.

Metaphysic.ai Pro

Metaphysic.ai Pro

metaphysic.ai

Metaphys PRO, yüzünüzün görüntüleri, sesinizin kayıtları veya performansınızın videosu da dahil olmak üzere, yaşamınız boyunca değerli bir yüz, ses ve performans verileri portföyü oluşturmanıza yardımcı olur.

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu...

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Hızında Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakikalar İçinde...

Pipio

Pipio

pipio.ai

Profesyonel AI videoları oluşturmak artık yalnızca yazmak, tıklamak ve sürüklemekle çok kolay. Pipio, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 100'den fazla gerçekçi sanal sözcü sunar. Bu AI avatarları, farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşabilir ve pazarlama, satış, e-Öğrenim,...

X-Me

X-Me

x-me.ai

AI avatar videolarınızı oluşturmak için metin girişleri! Sadece 10 saniye!

Vidext

Vidext

vidext.io

İş gücünüzün katılımını sağlayan ve onlara ilham veren, kolayca güncellenebilen, tercüme edilebilen ve kişiselleştirilebilen, sunucunun yönlendirdiği video kursları oluşturun. Bunu videoyla açıklayın, tanıtın ve satın. Metin yazmanın rahatlığıyla Vidext'te bulunan 40 dilde anlatımlı video sunumları ...

Rizzle

Rizzle

rizzle.com

Rizzle, podcast'lerden ve videolardan tanıtımlar, öne çıkanlar ve klipler oluşturur. Yapay zekayı kullanan Rizzle, düzenleme süresini 8+ saatten 30 dakikanın altına indiriyor. Rizzle, olağanüstü kalitede videolar sunmak için Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic ve diğerleriyle ortaklık yapıyor.

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