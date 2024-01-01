Alternatifler - VXG
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Muse.ai
muse.ai
Videonun gücü sizin için, ekipler, yaratıcılar, konferanslar ve pazarlama kursları için kolaylaştırıldı. Web'in geleceği için hepsi bir arada video platformu.
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çiz...
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
PixLab
pixlab.io
PixLab, Yapay Görme ve Medya İşleme API'leri için önde gelen bağımsız, hizmet olarak yazılım platformudur. Web ve Çevrimdışı SDK'larımızla geliştiricilerin akıllı uygulamalar uygulamalarına yardımcı oluyoruz. API'lerimizin özellikleri, Pasaport ve Kimlik Kartları Tarama, İçerik Denetleme, Yüz Tanıma...
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmanın en kolay yolu olan Picturetotext.info ile kusursuz resimden metne dönüştürme deneyimini yaşayın.
Chooch
chooch.ai
Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda, insanlığın ilerlemesini hızlandırmak için hesaplama sağlar. Dünyanın en iyi GPU bulutunu, kümelerini, sunucularını ve iş istasyonlarını oluşturan Derin Öğrenme mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Ürünlerimiz insan bilgisinin ön sıralarında yer alan mühendislere ve araştırmacılara güç verir. ...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye bir görsel arama ve tanıma şirketidir. Bilgisayarlı görme, örüntü tanıma, sinir ağları ve makine öğrenimi konularında uzmanız. Misyonumuz görsellerinizi aranabilir hale getirmektir.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++, uygulamalarınızın dünyayı daha iyi okumasını ve anlamasını sağlayan bilgisayarlı görüntü teknolojileri sunan bir platformdur.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
Imagga
imagga.com
Imagga, geliştiricilere, işletmelere ve kuruluşlara yönelik otomatik görüntü ve video etiketlemeye yönelik bulut tabanlı ve şirket içi API'lerden oluşan bir platformdur. Imagga'nın teknolojisi, şirketlerin büyük ölçekli ve dinamik görüntü ve video koleksiyonlarını anlamlandırmasına yardımcı olur. Şu...
brighter AI
brighter.ai
Daha parlak yapay zeka, en son teknolojiye sahip derin öğrenme teknolojisine dayalı görüntü ve video anonimleştirme çözümleri sunar. Hassas Bulanıklaştırma ve Derin Doğal Anonimleştirme (DNAT) çözümlerimiz, yüzleri ve araç plakalarını düzeltir ve şirketlerin GDPR gibi veri koruma düzenlemelerine uym...
Capsolver
capsolver.com
Capsolver'ın otomatik captcha çözücüsü, en uygun fiyatlı ve hızlı captcha çözme çözümünü sunar. Basit entegrasyon seçeneğini kullanarak programınızla hızlı bir şekilde birleştirerek saniyeler içinde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. %99,15'lik başarı oranıyla Capsolver, her dakika 10 milyondan fa...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX, canlı video, Emotion AI, ses ve SMS için bir CPaaS platformudur ve web ve mobil geliştiricilere çok kanallı iletişim çözümleri ile API ve SDK sağlar.