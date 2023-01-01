WebCatalog
Vuemastery

Vuemastery

vuemastery.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vuemastery çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Vue Mastery, Vue.js geliştiricileri için nihai öğrenme kaynağıdır. Haftalık eğitim videoları ve makalelerin yanı sıra resmi Vue.js Haberlerinin gururlu yapımcılarını da yayınlıyoruz. News.vuejs.org adresinden bülten ve podcast formatında tüketebilirsiniz.

Web Sitesi: vuemastery.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vuemastery ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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