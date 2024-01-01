Alternatifler - Vocode

Predibase

predibase.com

Predibase, açık kaynaklı LLM'leri üretmenin en hızlı ve en verimli yoludur. LoRA eğitimi ve hizmetine yönelik geliştirici platformu olan Predibase, mühendislik ekiplerinin mümkün olan en düşük maliyetle buluttaki en son teknolojiye sahip altyapı üzerinde herhangi bir açık kaynaklı LLM'ye ince ayar ...