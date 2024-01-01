Alternatifler - VOC.ai
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Debutify
debutify.com
Daha az çabayla, daha kısa sürede daha fazla yorum alın. Debutify İncelemeleri, müşteri incelemelerini istemeyi, toplamayı ve yönetmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını daha hızlı alabilirsiniz.
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi dah...
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in, çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel navigasyonuyla Shoopy.in, alışveriş yapanlara rahat ve kusursuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunuyor. Temel Özellikler: Kapsamlı Ürün Yelpazesi: Shoopy.in elektronik, m...
Replyco
replyco.com
Replyco, tüm müşteri mesajlarınızı tek bir sezgisel gelen kutusunda merkezileştiren e-Ticaret yardım masası platformudur. Görevleri otomatikleştirin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve çok kısa sürede olağanüstü müşteri desteği sunun.
LegitScript
legitscript.com
Satıcının riskini güvenle değerlendirin; böylece para cezalarıyla sonuçlanmadan, itibarınıza zarar vermeden veya kamu güvenliğini tehdit etmeden harekete geçebilirsiniz. İşlem aklama. Çevrimiçi kumar. Gruplardan nefret ediyorum. Yasadışı ilaç satışı. Etik olmayan tüccarların paçayı kurtarmaya çalışa...
Memberful
memberful.com
Tutkunuzu üyelikle paraya dönüştürün. Bağımsız içerik oluşturucular, yayıncılar, eğitimciler, podcast yayıncıları ve daha fazlası için sınıfının en iyisi üyelik yazılımı.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews, markaların ve perakendecilerin e-ticaret web sitelerinde kullanıcı tarafından oluşturulan farklı içerik türlerini (UGC) toplamasına, görüntülemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan yazılım sağlayan bir teknoloji şirketidir.PowerReviews'un yetenekleri arasında ürün derecelendirmeleri ...
Hosting123
hosting123.net
Web uzmanlarından yeni başlayanlara kadar herkes için SEO dostu süper hızlı web barındırma. Sadece 3 adımda sizin olabilir.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget, müşteri etkileşiminizi artırmanıza ve kutudan çıktığı anda kullanabileceğiniz temel araçları kullanarak tutarlı müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir web sitesi widget eklentisidir: - Müşterilerinize size gönderilecek bir mesaj bırakma seçeneği sunan Kişi Kartı. ...
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel, işletmelerin müşterilerinin videolarını yakalaması, yanıtlaması, analiz etmesi ve paylaşması için önde gelen uzaktan video yakalama platformudur. VideoPeel, işletmelerin kullanıcı tarafından oluşturulan video içeriği miktarının 10 katına çıkmasına yardımcı olur, böylece %20'den fazla dönü...
Trustable
trustable.ai
Müşterilerinizin sizin için satış yapmasına izin verin. Güvenilir, müşterilerinizden metin ve video referansları toplamayı kolaylaştırır. Sosyal kanıt ve sadakat programlarını tek platformda yönetin.
Syncware
syncware.com
Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazası için bir veri analizi ve öngörü aracıdır. Trend olan ürünler, yetenekli etkileyiciler, trend olan kısa videolar, kaliteli canlı yayınlar, pazar araştırması, rekabet analizleri hakkında bilgi sağlayarak TikTok mağaza satıcılarının/markalarının/yaratıcılarının/bağlı kuruluşla...
Malomo
gomalomo.com
Her gönderide markanızı oluşturun. Sürekli müşterileri teşvik eden, WISMO biletlerini azaltan ve size taşıyıcı bilgileri sağlayan markalı sipariş takibi.
Aframark
aframark.com
Biz, web sitelerindeki ürün sorularını ve yanıtlarını toplayan ve görüntüleyen bulut tabanlı bir platform olan Aframark'ız. Soru-Cevap hizmetlerini gerçek zamanlı olarak yayınlayan ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin satış dönüşümlerini iyileştirmesine olanak tanıyan tek çözüm sağlayıcısıyı...
Spoki
spoki.it
Spoki, işletmelere e-ticaret, pazarlama araçları, CRM, ERP ve özelleştirilmiş yazılımlarla entegre olacak çözümler sunmak için WhatsApp'ı bir iletişim kanalı olarak kullanan, etkileşimli bir platformdur. Spoki, anlık ve sesli mesajlaşmanın gücünden yararlanarak satış stratejilerini bir üst seviyeye ...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo, 1000'den fazla önde gelen küresel markanın müşterilerine durdurulamaz yolculuklar sunmasına olanak tanıyan dünyanın ilk Dijital Yolculuk Sürekliliği platformudur. Namogoo'nun platformu, müşteri yolculuğundaki engelleri ve tereddütleri gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırarak ve satın alma y...
Content Status
contentstatus.com
İçerik Durumu, markalara, perakendecilere ve ajanslara, ürün sayfası içeriklerinin durumuna ve kalitesine ilişkin tam otomatik, isteğe bağlı görünürlük sağlar. Önceden oluşturulmuş 50 E-Ticaret bağlantısıyla şirketler, ürün sayfalarının canlı, eksiksiz, doğru ve çevrimiçi tüm ürünler için optimize e...