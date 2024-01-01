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Alternatifler - Visme

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...

Grow

Grow

grow.com

Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.

Databox

Databox

databox.com

İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.

Reportei

Reportei

reportei.com

Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...

Reportz

Reportz

reportz.io

Etkileşimli kontrol panellerini kullanarak zahmetli periyodik raporlama görevlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış raporlama aracı.

DashThis

DashThis

dashthis.com

Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!

Plecto

Plecto

plecto.com

Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çize...

ChartBlocks

ChartBlocks

chartblocks.io

Create beautiful custom charts. ChartBlocks takes your data from spreadsheets to shareable graphics — no coding necessary.

Rollstack

Rollstack

rollstack.com

Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.

Qalyptus

Qalyptus

qalyptus.com

Qalyptus is a powerful and effective reporting platform. Qalyptus is flexible and allows you to create custom reports from Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed, and QlikView in various formats: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, and more. Using a drag-and-drop interface, create reports for un...

Datapad

Datapad

datapad.io

Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integration...

Highcharts

Highcharts

highcharts.com

Highcharts is a multi-platform charting library that makes it easy for developers to add interactive charts to web and mobile projects of any size. Over 80% of the 100 largest companies in the world use Highcharts, and over 50,000+ companies across industries such as application development, publish...

Vareto

Vareto

vareto.com

Vareto is the modern, intuitive FP&A platform for strategic finance and business teams to plan, forecast, and report in one source of truth. Vareto is built for mid-market, high-growth, and enterprise teams and is designed to be flexible, customizable, and scalable as business needs evolve. ✅ Get ti...

Pigment

Pigment

pigment.com

What is Pigment? Pigment is a business planning platform. By bringing together people, data and processes into an intuitive, adaptable, integrated platform, teams can quickly build trusted strategic and operational business plans to drive growth, react to change and future-proof their business. Indu...

Brightmetrics

Brightmetrics

brightmetrics.com

Brightmetrics enables your team to gain critical insights from your most common and valuable customer communication tools — your business phone system and contact center application. Brightmetrics pulls and organizes your telephone and other multi-channel engagement data, from your Mitel MiVoice Con...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

Leveraged by brands and academics alike, ATLAS.ti allows anyone to analyze data and uncover valuable insights – no matter which sector you work in. From basic analysis tasks to the most in-depth research projects: With ATLAS.ti, you can easily unlock actionable findings from your qualitative and mix...

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...

Discern

Discern

discern.io

B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. D...

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine...

datapine

datapine

datapine.com

datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma yetkisi veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!

Explo

Explo

explo.co

Explo, güçlü bir yerleşik kontrol paneli ve raporlama çözümü sunar. Ürününüzün tasarımını kusursuz bir şekilde eşleştirirken özelleştirilebilir ürün analizlerini, proje raporlarını ve KPI'ları müşterilerinizin her biriyle güvenli bir şekilde paylaşın. Kullanıcılarınıza, kontrol panellerini düzenleye...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize d...

Swydo

Swydo

swydo.com

Swydo'nun kullanımı kolay raporlama ve izleme platformu, birden fazla kaynaktan veri alır ve profesyonel, özelleştirilebilir pazarlama raporları oluşturur. Kullanıcı dostu araç, pazarlamacıların harici veri kaynaklarını tek bir raporda birleştirerek (müşteri) raporları ve gösterge tabloları oluşturm...

NinjaCat

NinjaCat

ninjacat.io

NinjaCat, pazarlamacıların kampanya verilerini birleştirmesine ve raporlamayı otomatikleştirmesine yardımcı olan bir dijital pazarlama performansı yönetimi platformudur. Ajanslar, medya şirketleri ve markalarla çalışıyoruz; müşteriler veya paydaşlar için kapsamlı ve tutarlı rapor sunumları hazırlama...

Forsta

Forsta

forsta.com

Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendiriyor; izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bi...

Hurree

Hurree

hurree.co

Analitikleriniz İçin Bir Pano Hurree'nin analitik kontrol panelleri, şirket raporlaması için tek bir kaynak sağlayarak ekiplerin verilerinin kontrolünü yeniden ele almasını sağlar.

Versium

Versium

versium.com

Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...

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