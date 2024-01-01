Alternatifler - VisitorAPI

Aislelabs

aislelabs.com

Özelleştirilebilir web kayıt formları, self servis profil yönetimi, sosyal oturum açma ve tam özellikli pazarlama yetenekleriyle müşteri kimliği ve erişim yönetimi (CIAM) için hepsi bir arada platform. Web sitelerinden, mobil uygulamalardan, kişisel kayıtlardan, konuk WiFi'sinden ve diğer birçok kay...