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Alternatifler - VisitorAPI

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.

Purple

Purple

purple.com

Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.

Dayta AI

Dayta AI

dayta.ai

İşletmenizin herhangi bir bölümüne kolaylıkla sunulan Yapay Zeka ile iş zorluklarınızı fırsatlara dönüştürün.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Küresel bir Tüketici Analizi platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği da...

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Küresel bir Tüketici Analizi platformu olan Azira LLC, pazarlama ve operasyonel liderlerin, iş sonuçlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir zekayla etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Misyonu, markaların tüketicilerine ulaşma ve onlarla ilişkiler kurma konusunda güçlendirildiği da...

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

RESTORAN PAZARLAMA PLATFORMU CDP konuk verilerini toplamak, temizlemek ve merkezileştirmek için kullanılır. Daha hızlı, daha verimli büyümeyi desteklemek için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu ve itibar yönetimi.

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

Özelleştirilebilir web kayıt formları, self servis profil yönetimi, sosyal oturum açma ve tam özellikli pazarlama yetenekleriyle müşteri kimliği ve erişim yönetimi (CIAM) için hepsi bir arada platform. Web sitelerinden, mobil uygulamalardan, kişisel kayıtlardan, konuk WiFi'sinden ve diğer birçok kay...

Raydiant

Raydiant

raydiant.com

Tak ve çalıştır donanımımıza ve bulut tabanlı, sezgisel, kurumsal kullanıma hazır platform arayüzümüze (100'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar yeri ile), %99,9 çalışma süresine ve siber güvenlik risklerine karşı korumaya sahip güvenli yazılımla her yerden erişilebilir. 10 ila 10.000 konumdaki ek...

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