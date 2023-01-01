Alternatifler - VideoPeel

Widewail

widewail.com

Invite Video, KOBİ'den Kurumsal'a kadar müşteri video referansları oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. SMS ve otomasyonu kullanarak, işletme için müdahale gerektirmeyen, müşteri için ise sorunsuz bir süreç oluşturduk. CRM'nizi her zaman açık bir video referansı oluşturma makinesin...