WebCatalog
Very

Very

very.co.uk

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Very çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tıkla ve teslim al özelliğiyle çeşitli ödeme yöntemleri ve ertesi gün teslimat seçenekleriyle moda, ev, teknoloji ve daha fazlasını çevrimiçi keşfedin. Özel teklifler için uygulamamızı indirin

Web Sitesi: very.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Very ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Smyths Toys

Smyths Toys

smythstoys.com

Waterstones

Waterstones

waterstones.com

HSN

HSN

hsn.com

Next

Next

next.co.uk

Decathlon UK

Decathlon UK

decathlon.co.uk

Burger King

Burger King

bk.com

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Fawaterak

Fawaterak

app.fawaterk.com

Catch

Catch

catch.com.au

LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC

lookfantastic.com

Diesel

Diesel

shop.diesel.com

Takealot

Takealot

takealot.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası