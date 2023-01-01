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veranda.com

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Ev tasarımı ve iç dekorasyon VERANDA dergisinin konusu. VERANDA, olağanüstü zevklerin yaşadığı, stil, ev, bahçe, sanat, seyahat ve eğlenceli içerikleri zarif, otoriter bir bakış açısıyla sunan ve son derece ilgili zevk sahibi insanlardan oluşan bir topluluğu en iyiyi kutlamaya davet eden yerdir.

Web Sitesi: veranda.com

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