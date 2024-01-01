Alternatifler - Venjue
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Skedda
skedda.com
Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Vena
vena.io
Hızlı uygulama ve daha yüksek düzeyde kullanıcı benimsemesi için mevcut Excel elektronik tablolarınızdan yararlanan, dağıtımı kolay web tabanlı çözüm.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan planlama yazılımı şirketidir. Anaplan, bulut tabanlı iş planlama yazılımı için abonelikler satıyor ve karar verme amacıyla veri sağlıyor.
Event Temple
eventtemple.com
Ödüllü Otel ve Mekan Yönetim Yazılımı Oteller ve mekanlara yönelik kullanımı kolay çözümümüzle zamandan tasarruf edin ve gelirinizi artırın.
Jedox
jedox.com
İşinizi daha iyi öngörüler ve kararlarla planlayın. Tek bir birleşik çözümde otomasyon ve tahmine dayalı analitik aracılığıyla planlama, tahmin ve raporlamayı hızlandırın. Jedox size kurumsal performans yönetimi için esnek bir platform sağlar. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin, iş birliğini gü...
Propared
propared.com
Propared – Sanat ve Etkinlik Organizasyonları Üretim Planlama Yazılımı
EventsX
eventsx.com
EventsX'in imzalı sanal etkinlik platformu, başarılı etkinliklerin hazırlanmasını çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm ağır yükü bize bırakın. İlk hazırlıktan pazarlamaya ve barındırmaya kadar sanal etkinlik platformumuz her şeyi halleder. Beyaz eldiven hizmetimiz ve özel başarı yöneticilerimiz, etk...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc, tiyatrolarınızı ve performans sanatları merkezlerinizi ayırtmak ve yönetmek için kullanılan yeni nesil otomatik bulut tabanlı Mekan rezervasyonu ve Etkinlik yönetimi yazılımıdır.
serVme
servmeco.com
SerVme, rezervasyonları, masa yönetimini, güçlü pazarlama CRM'sini, yeniden katılım ve misafir anketlerini güçlü analizlerle birleştiren eksiksiz bir misafir deneyimi platformudur. Amaca yönelik bir konaklama platformu olan serVme, Telefonlar, POS, PMS, ödemeler ve CRM gibi mevcut konaklama yığınını...
QReserve
get.qreserve.com
Ekipmanları, laboratuvarları, toplantı odalarını, olanakları, insanları ve daha fazlasını kolayca yönetirken aynı zamanda çok çeşitli raporlama ve finansal yetenekler sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir planlama platformu. QReserve ile: -Ayrıntılı kaynak erişim kuralları belirleyin -Rezervasyon fo...
MeetingPackage
meetingpackage.com
Toplantı odalarınızı ve hizmetlerinizi gerçek zamanlı kullanılabilirlik ve dinamik fiyatlandırma ile çevrimiçi olarak satın. Rezervasyon Motorumuzla doğrudan kendi web siteniz üzerinden anında rezervasyon veya RFP alın.
Locaboo
locaboo.com
Modern organizasyonlar ve ekipler için alan yönetimi ve rezervasyon iş akışının tamamını birleştiriyoruz, böylece herkes alan, spor ve etkinliklere kısa sürede, herhangi bir zamanda ve hiçbir çaba harcamadan mümkün olan en kolay erişime sahip oluyor. Locaboo, Avrupa'nın uzay, spor ve etkinliklere yö...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen, düğün ve etkinlik sektörü için oluşturulmuş hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Releventful
app.releventful.com
Releventful, etkinlik sektörü işletme sahiplerine, zamandan ve paradan tasarruf ederken onları düzenli ve bağlantıda tutmak için tasarlanmış hepsi bir arada araç seti sağlar.
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo'nun merkezi Denver, Colorado yakınlarındadır ve 2019 yılında Dean Evans and Associates'in kurucusu ve EMS Planlama Yazılımı sisteminin yaratıcısı Dean Evans tarafından başlatılmıştır. Mazévo, odaları ve etkinlikleri planlamak için en iyi yazılımı ve en iyi müşteri hizmetini sağlamaya kendini ...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific, Güneydoğu Asya merkezli etkinlik mekanları için tek noktadan mekan yönetimi yazılımıdır. Yüzlerce işletme, CRM, Raporlama ve İstatistik, Akıllı Planlama, Mekan Yönetimi, E-posta Pazarlama, Ödeme ve çok daha fazlası gibi gelişmiş mekan yönetimi yazılımı özelliklerinden yararlandı.
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...
Perfect Venue
perfectvenue.com
PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını s...
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktiksel satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haft...
Weven
weven.co
Mekanlar, müşteriler ve satıcılar arasında kusursuz işbirliği için hepsi bir arada mekan yönetim sistemi.