Alternatifler - Vectorpea

Figma

Figma

figma.com

Figma, macOS ve Windows için masaüstü uygulamaları tarafından etkinleştirilen ek çevrimdışı özelliklere sahip, öncelikle web tabanlı bir vektör grafik düzenleyicisi ve prototip oluşturma aracıdır. Android ve iOS için Figma Mirror yardımcı uygulamaları, Figma prototiplerinin mobil cihazlarda görüntül...

Penpot

Penpot

penpot.app

Penpot, alanlar arası ekiplere yönelik ilk Açık Kaynak tasarım ve prototip oluşturma platformudur. İşletim sistemlerine bağımlı olmayan Penpot web tabanlıdır ve açık web standartlarıyla (SVG) çalışır. Herkes için ve topluluk tarafından güçlendiriliyor.

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

Boxy SVG, illüstrasyonların yanı sıra logolar, simgeler ve diğer grafik tasarım öğelerini oluşturmaya yönelik bir vektör grafik düzenleyicisidir. Öncelikle SVG dosya formatındaki çizimleri düzenlemeye odaklanmıştır. Program, Windows, macOS, Chrome OS ve Linux tabanlı işletim sistemleri için hem web ...

Vecta

Vecta

vecta.io

Vecta, ekipler için güçlü bir Javascript tabanlı eklenti sistemine sahip, gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı bir SVG düzenleyicisidir. Dahil edilen binlerce sembolle kolayca genişletin ve otomatikleştirin veya akış şemaları, UML, ağ, izometrik ve web diyagramları oluşturun. PNG, JPG ve küçültülmüş S...

SVG Viewer

SVG Viewer

svgviewer.dev

SVG Viewer, SVG'leri görüntülemek, düzenlemek ve optimize etmek için kullanılan çevrimiçi bir araçtır.

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