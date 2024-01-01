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Alternatifler - Vartopia

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...

JGSullivan Interactive

JGSullivan Interactive

jgsullivan.com

Güçlü markaları, bağımsız bayileri ve tüketicileri bir araya getiren, kanallar aracılığıyla satış yapan tüketici markası şirketleri için yenilikçi çevrimiçi pazarlama çözümleri. Başlangıçta 1955 yılında JGSullivan Publishing olarak kurulan JGSullivan Interactive'in bugün vizyonu, 21. Yüzyıl araçları...

Marvia

Marvia

getmarvia.com

Marvia, SaaS tabanlı bir Yerel Pazarlama Otomasyonu platformudur. Bu yazılım, dağıtılmış pazarlamanın her yönünü basitleştirir ve kuruluşların pazarlama materyallerini yerel düzeyde özelleştirip yayınlarken merkezi olarak kontrol etmelerini sağlar. Marvia ile pazarlama içeriğinizi kolaylıkla düzenle...

xAmplify

xAmplify

xamplify.com

Basitlik için tasarlanmış bir kanal pazarlama otomasyon platformu olan xAmplify, iş ortaklarınızla etkileşime geçmenize, iş ortağı liderliğinde potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve iş ortaklarınızın anlaşmalar yapmasına yardımcı olur. Kanalınızın olgunluğunun her aşamasında çalışır. Onlarca yıllı...

Channext

Channext

channext.com

Channext'in İş Ortağı Başarı Platformu ile daha fazla iş ortağını gelire dönüştürün. İş ortağı etkinleştirme, pazarlama ve satış faaliyetlerinizi tek bir platform aracılığıyla ölçeklendirin. Channext'in size nasıl yardımcı olduğunu keşfedin: * Geniş ölçekte başarı yönetimi için iş ortaklarınızı seg...

Vibe.co

Vibe.co

vibe.co

Vibe, her pazarlamacının, her büyüklükteki her markanın 5 dakika içinde TV'de reklam yayınlamasına olanak tanır. TV kampanyalarını 500'den fazla TV kanalında ve akış uygulamasında kolayca yürütün.

MioDatos

MioDatos

miodatos.com

MioDatos, tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tasarlanmış bir pazarlama otomasyon platformudur! Pazarlama kampanyaları, güzel e-postalar, sosyal medya gönderileri, açılış sayfaları, yönlendirme kampanyaları, pazarlama belgeleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz! Üç aylık dönem, yeni ürün lansmanlar...

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçt...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform

Relevize

Relevize

relevize.com

Kanal satış gelirinizi en üst düzeye çıkarın. Kanal satışları sürekli büyüme için kritik öneme sahiptir. İş ortaklarınızın verimli bir şekilde potansiyel müşteri, satış hattı ve gelir oluşturması için talep oluşturma sürecini otomatikleştirin.

Impartner

Impartner

impartner.com

Impartner, sektörün en sağlam SaaS tabanlı İş Ortağı İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Platformu (MAP) çözümlerini sunar.

Mindmatrix

Mindmatrix

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Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.

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