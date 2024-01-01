Alternatifler - UpViral
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Typeform
typeform.com
Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Privyr
privyr.com
Privyr, satış görevlilerinin ve işletmelerin potansiyel müşterileri telefonlarından müşterilere dönüştürmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Avochato
avochato.com
Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.
about.me
about.me
Ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi yalnızca birkaç dakika içinde oluşturun.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Heyo
heyo.com
Mobil'de, Facebook'ta ve web'in herhangi bir yerinde yayınlanacak Çekilişler, Yarışmalar ve Kampanya uygulamalarını kolayca oluşturmak için Heyo'yu kullanın.
WotNot
wotnot.io
Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş p...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Gleam
gleam.io
Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretke...
SweepWidget
sweepwidget.com
İlgi Çekici Yarışmalar ve Çekilişler Düzenleyin. Sosyal medya takipçilerini artırın, bülten abonelerini artırın, yeni potansiyel müşteriler yakalayın, hedef kitlenizle etkileşime geçin, web sitesi trafiğini artırın ve çok daha fazlasını yapın.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, işletmeler için kullanımı kolay bir çevrimiçi form oluşturucu sağlar. Sorunsuz web'den her şeye çözümümüzle Salesforce ile entegre olun. Bugün başla.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve daha...
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, ...
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırı...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış hattındaki potansiyel müşterileri yönetin...
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Scratcher
scratcher.io
Oyunlaştırmayla müşterilerinize daha önce hiç olmadığı bir deneyim sunun; daha fazla müşteri çekin, daha fazla müşteriyi elinizde tutun ve gelirinizi artırın.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesini sağlar. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakı...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
Socialman
socialman.net
Socialman, birden fazla sosyal medya kanalı aracılığıyla hediyeler oluşturmaya ve yönetmeye yönelik bir SaaS platformudur. Kullanıcıların Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord ve Twitch'te içerik yayınlamasına olanak tanıyan çapraz platfo...
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub ile Tanışın: ChatGPT ile CANLI Sınavlar Çevrimiçi sınavları ilgi çekici, etkileşimli ve kusursuz hale getirmek için tasarlanmış nihai platform olan QuizHub ile sınav deneyiminizi yükseltin. Çok çeşitli yenilikçi özelliklerle donatılmış QuizHub, ister eğitim amaçlı olsun, ister kurumsal eğiti...
Roistat
roistat.com
Roistat, tüm reklam kampanyalarınızı kâra kadar analiz eden, yapay zeka tarafından desteklenen bir pazarlama analitiği sistemidir. Roistat, müşterilerin CRM sisteminden, reklam kanallarından ve sitelerinden veri toplar. Roistat, saniyeler içinde, her anahtar kelimeden nihai satışa kadar pazarlama an...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
eMaximation
emax-crm.com
eMaximation'ın potansiyel müşteri yönetimi ve pazarlama otomasyon yazılımı, şirketlerin daha fazla potansiyel müşteriyi kolayca yakalayarak, iletişim kurarak, nitelendirerek ve satışa dönüştürerek işlerini büyütmelerine olanak tanır.
riyo.ai
riyo.ai
riyo.ai, tüm web sitesi sahiplerine yönelik bir web sitesi istihbaratı ve çözüm aracıdır. Traek, gelişmiş sohbet yardımı, iletişim formları, doğru bilgiler, analizler, web sitesi trafiğini izleme, kullanıcı uyarısı, ziyaretçi şirket ayrıntıları, web sitesi teknolojisi ve çok daha fazlasını sağlar.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, pop-up'lar, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den ...
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzeri...
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluştu...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Size daha fazla trafik, daha fazla abone, daha fazla müşteri ve daha fazla müşteri kazandırmak için oluşturulmuş, inanılmaz derecede hızlı WordPress şablonları ve eklentileri.