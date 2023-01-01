Alternatifler - Uptics

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing aramalarda, sohbetlerde ve görüntülü toplantılarda en iyi performansı gösterenleri belirliyor. Kendi kendine koçluk için her çalışana en iyi performans gösterenlerin en iyi uygulamalarını sağlamak ve performans artışını gözlemlemek için bunu kullanın. Ender Turing, satış ve müşteri hizm...