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Alternatifler - Uptics

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Outreach

Outreach

outreach.io

Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware, satış profesyonellerine potansiyel müşteriler bulmak, toplantı planlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan bir Outlook ve Gmail eklentisidir.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.

Clari

Clari

clari.com

B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsightcloud.com

Müşterilerinizi Geniş Ölçekte Tutun ve Büyütün. Gainsight CS, müşterilerinizi en iyi büyüme motorunuz haline getirir. Müşterilerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin, trendleri ve riskleri anlayın ve sonuç sağlayan kanıtlanmış eylemlerle ölçeklendirme konusunda ekibinizi güçlendirin.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.

Allego

Allego

allego.com

Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.

Balto

Balto

balto.ai

Yapay zeka tarafından desteklenen İletişim Merkezleri için 1 Numaralı Gerçek Zamanlı Rehberlik Platformu. Temsilcilerin her çağrıda doğru şeyi söylemesine yardımcı olun.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally, ileri görüşlü Müşteri Başarısı ekiplerinin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına ve geniş ölçekte proaktif, birinci sınıf bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...

Totango

Totango

totango.com

Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood’s purpose-built sales enablement solution replicates top performers at scale by speeding up sales productivity breakthroughs in readiness, effectiveness and execution. Keep your revenue teams in sync with interactive training and onboarding. Replicate winning sales plays with curated conte...

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.

Attention

Attention

attention.tech

Artık Dikkatinizi çektiğimize göre... CRM'nizi yapay zeka ile doldurun ve satış simgesi kontrolünüzü artırın. Dikkat, satış simge kontrolü için gerçek zamanlı, tam entegre sesli yardımcınızdır. Anlaşmalarınızı gerçek zamanlı rehberliğimizle kazanın ve CRM'nizi tek tıklamayla simge kontrolüyle dold...

Sybill

Sybill

sybill.ai

GTM Ekipleri için Kişisel Asistan Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Sizin için bir taslak takip e-postası yazar. Her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydeder.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.

Recapped

Recapped

recapped.io

Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop is a multi-channel sales engagement platform. Crush your sales quota with ultra-personalized campaigns, mixing cold emails, LinkedIn automation, and phone calls. Handle your entire sales pipeline, track your performances, and, in the end, close more deals! List Building & Contact Management...

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight is a plugin for Gmail and Outlook for salespeople. Founded in 2011, Cirrus Insight sales enablement platform for Gmail and Outlook offers an all-in-one sales productivity platform with world-class Salesforce integration. We get it. You work in your inbox to connect with customers. You...

Paage

Paage

paage.io

Paage.io is used by thousands of AE's to close deals faster. It all starts with a "Paage", which is a mini landing page you can share with your buyer that includes all the resources they'll need to pitch you internally. Rather than long emails with attachments that get lost in the inbox, send over a...

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

Katalyz is a 'dealroom' enabling revenue teams (Sales & Customer Success) to collaborate more efficiently with their clients within a shared project space (integrated with your CRM). Opportunities (new accounts or expansion) close 25% faster and become more predictable, while avoiding ineffective em...

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

eyezon is a live video shopping sandbox, which brings human interaction into modern shopping through personal on demand live streaming.

haeppie

haeppie

haeppie.com

haeppie is made for Sales & Customer Success Teams - Turn buyer journeys into more revenue and get all decision makers on the same page with haeppie Sales Spaces. Create personalised and interactive Spaces that close more deals in seconds. Accelerate your sales cycles from cold outreach through to o...

envivo.io

envivo.io

envivo.io

envivo is a digital sales accelerator that allows enterprises to easily personalise offers to prospects and customers, creating an engaging environment between the buyer and seller. envivo helps you take opportunities from lead to deal, with everything in one place, all while integrating seamlessly ...

DealLab

DealLab

deallab.io

DealLab.io consolidates entire deals into one collaborative platform while gaining intelligence on "how" to advance deals and "what" to do to close them. Uncover red flags and deal risks and avoid countless hours spent on messy email threads and out of date files. Streamline communication to always ...

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

Yesterday, sales was a chaos of endless email streams, lost attachments, action plan spreadsheets, and overwhelmed prospects going dark. ‍ Today, sales is done with Valuecase. So prospects can move faster and sellers finally know if an opportunity is still moving. Sales and customer success teams of...

Heybase

Heybase

heybase.io

Heybase is the Digital Sales Room Software that provides collaborative shared spaces where sellers can create personalized buyer experiences and communicate with potential buyers at a single digital location. Sellers can Embed personalized sales collateral with Drag & Drop Editor, collaborate with b...

OneMob

OneMob

onemob.com

Introducing OneMob - the ultimate all-in-one platform for creating, sharing and tracking beautiful Microsites in seconds! Whether you're in sales, marketing, customer success or you're a content creator, OneMob has everything you need to elevate your outreach and capture more attention, engagement a...

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...

Gridspace

Gridspace

gridspace.com

Gridspace, hastalara, müşterilere ve işletmelere üstün makine yeteneği sağlayarak konuşarak bakımın kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

Meetric

Meetric

meetric.com

Geliri ve öngörüleri artırmak için satış toplantılarını yapay zekayla kolay ve etkili bir şekilde yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Basitçe Teams, Zoom veya Google Meet'e bağlanın veya satış için tasarlanmış toplantı platformumuzdan yararlanarak bunu bir sonraki seviyeye taşıyın.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsaml...

Voyc

Voyc

voyc.ai

Voyc, düzenlemeye tabi firmaların konuşma analitiği yapay zeka yazılımımızla iletişim merkezi etkileşimlerinin %100'ünü kontrol etmesine olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artırmaya, şikayetleri yakalamaya, savunmasız müşterileri tespit etmeye ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmaya yardımc...

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing aramalarda, sohbetlerde ve görüntülü toplantılarda en iyi performansı gösterenleri belirliyor. Kendi kendine koçluk için her çalışana en iyi performans gösterenlerin en iyi uygulamalarını sağlamak ve performans artışını gözlemlemek için bunu kullanın. Ender Turing, satış ve müşteri hizm...

Capturi

Capturi

en.capturi.com

Değer yaratan konuşmalar burada başlıyor. İskandinavya'da konuşma analizinde lider platform olan Capturi, yapay zeka ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak müşteri görüşmelerini somut ve ölçülebilir değere dönüştürüyor. 200'den fazla markadan 30 milyondan fazla müşteri görüşmesini an...

Verint

Verint

verint.com

Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.

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