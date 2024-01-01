Alternatifler - Undetectable AI
GPTZero
gptzero.me
100'den fazla medya kuruluşunun kapsadığı GPTZero, ChatGPT, GPT-4 ve Bard için en gelişmiş yapay zeka dedektörüdür. Saniyeler içinde 50.000 karaktere kadar AI intihalini kontrol edin.
Writer
writer.com
Writer, ekibinizdeki herkesin iyi yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Her yerde net, tutarlı ve markaya uygun içerik oluşturun. Bugün ücretsiz deneyin.
Originality.ai
originality.ai
Ciddi İçerik Yayıncıları için Geliştirilmiş En Doğru Yapay Zeka İçerik Dedektörü ve İntihal Denetleyicisi Eğer bir SEO, İçerik Pazarlamacısı veya Web Sitesi Yayıncısı iseniz bu araç bir zorunluluktur! Aldığınız içeriğin gerçek kaynağını anlayın ve web sitenizi Google AI içerik güncellemeleriyle ge...
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks, internette ve veritabanlarında kapsamlı aramaları hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştiren, intihal karşıtı bir yazılım platformudur.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI, ChatGPT, GPT-4, Google Gemini ve daha birçok Büyük Dil Modeli ile oluşturulan AI içeriğinin kontrol edilmesine yardımcı olan sektör lideri AI içerik algılama aracıdır. Yapay zeka içerik algılayıcı, bir metnin orijinalliği konusunda netlik sağlamak ve belirli bir metnin ChatGPT gibi bir ...
Corrector App
corrector.app
Corrector App birçok dilde mevcut olan en iyi dilbilgisi denetleyicisidir! Hesap veya indirmeye gerek yok. Dilbilgisi hatalarına elveda deyin!
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Ya...
Beb.ai
beb.ai
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Content Guardian
contentguardian.ai
Tek bir yapay zeka denetleyicisine bağlı kalmayın Hiçbir denetleyici tek başına tam güveni garanti edemez. İçeriğinizin bir insan tarafından yazılmış gibi göründüğüne dair benzersiz bir güven sağlamak için önde gelen AI içerik algılayıcılarıyla entegre oluyoruz.
Content at Scale
contentatscale.ai
Scale's RankWell'deki İçerik, kaliteyi kaybetmeden veya itibarı riske atmadan bir yazar ekibini işe alma ihtiyacını ortadan kaldırarak içerik pazarlamasını ölçeklendirmek için tasarlanmış, tespit edilemeyen ilk AI SEO içerik yazarıdır. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan anahtar kelimeden blog yaz...