Alternatifler - Ubico
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Data.ai
data.ai
data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Sensor Tower
sensortower.com
Uygulamanın Büyümesini Sağlayan Veriler Sensor Tower sizi veriler ve öngörülerle donatır mobil uygulama ekosisteminde uzmanlaşmak gerekiyor.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Crayon
crayon.co
Crayon'un rekabetçi istihbarat yazılım araçları paketi, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için fırsatları görmenize ve yakalamanıza yardımcı olur.
Zulu5
zulu5.com
Explore your advertising risks and opportunities with Zulu5's ad intelligence tools. Designed for advertisers, publishers, and agencies, our platform enables you to identify past successes, adapt existing campaigns, and discover new opportunities to drive campaign success and generate leads. zBoost ...
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ was founded with the goal to enable better and more sustainable matches between companies by solving the resource and data constraints associated with proactive market and technology screening. We know from first hand experience that teams responsible for initiating external engagements o...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI is a real-time market intelligence insights platform using AI to help the mortgage industry aggregate & organize insights. TrustStar is a platform that collects curated and verified market intelligence, designed specifically for loan officers and sales managers seeking actionable insigh...
Leadbright
leadbright.com
Leadbright’s LOOP is a codeless OBM (Organic-Based Marketing) platform for website demand generation, conversions, and revenue growth. LOOP uses big data, machine learning and AI to provide business intelligence to outperform your competitors. We simplify complex data, saving weeks of manual work. T...
Hermix
hermix.com
Hermix is the first market analytics platform for public sector sales. We help companies win public contracts, with tender monitoring and market intelligence. Big data is already used heavily in retail, consumer, B2C/B2B. With Hermix, modern analytics is also available to B2G - Business-to-governmen...
Firmable
firmable.com
Firmable is Australia’s go-to B2B database helping businesses drive smarter decisions and outperform by knowing more about their leads, customers, and candidates than ever before. It allows sales and marketing teams to accelerate growth and improve engagement; helps recruiters to identify and attrac...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi is a Market Intelligence Solution, using AI technology, to provide B2B companies with a blend of real-time insights, information and data to accelerate their decision-making process.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette helps FMCG companies to create consumer winning products using Artificial Intelligence and Machine Learning. Ai Palette’s patented technology identifies consumer trends in real-time, uncovers consumer drivers and motivations, and helps in creating product concepts that meet unmet consumer...
Fundz
fundz.net
Fundz is the sales trigger event platform™, the first solution of it's kind built from the ground up to help people discover, connect and close more customers after key business trigger events, such as new rounds of fundings, new executive hirings & acquisitions. Our data is licensed by industry lea...
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, the automated insight platform for creative advertising, is a valuable resource for any brand manager, marketer, strategist, researcher, or CEO, who wants to make data-driven decisions and optimize their ad campaigns for maximum impact. The web-based environment allows users to test their a...
EQI Data
eqidata.com
G-data is a proprietary AI-powered business intelligence model software that brings a real-time, multi-platform integrated, advanced analytical SaaS solution for online businesses in China. G-data collects data from all e-Commerce and social media platforms, sCRM, market and competitors to offer liv...
Cypris
cypris.ai
Cypris is a market intelligence platform built for research & development and innovation teams. We analyze and track over 500M+ data points from over 150 countries every day, including new entran... Show More s, patents, research papers, startups, and more. We’re connecting r&d teams to the global i...
BoardEx
boardex.com
BoardEx is a leading provider of executive intelligence and relationship mapping solutions, offering enterprise solutions to advance business development and enhance relationship capital management. Trusted by over 350,000 users, BoardEx enables you to map your relationship path to 1.6 million execu...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Turn data into insights in a few clicks — AppstoreSpy offers easy-to-use tools for complex tasks to help you make a mobile breakthrough. Our tools provide insights that help users figure out which app can become the next big thing, beat competitors on the market, or find the best investment opportun...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade is a software platform which helps businesses to thrive in today’s ultra-competitive markets. Gain real-time insight into your competitors, business partners and customers to give you tangible competitive advantage in a B2B environment
Zartico
zartico.com
The Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) features our proprietary Integrated Data Model™ comprising the highest frequency and highest resolution geolocation, spending, and event data for both residents and visitors, and all event types. Combined with destination occupancy, marketing perform...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) is a leading competitor intelligence platform that enables organisations to make smarter decisions faster. It uses AI to track the global digital footprint of an organisation’s competitors in real-time and market analysts to curate the data. Clients get a continuous flow of t...
Gain.pro
gain.pro
~75% of the world’s sizeable businesses are private, but gaining visibility on them is not easy. Gain.pro is on a mission to bring more visibility into the private markets by utilizing a “high tech & high touch” approach. We achieve this by blending advanced sourcing technology with the highest ...
Stackline
stackline.com
On a mission to fuel the future of commerce by bringing brands and customers closer together, Stackline is the first full-funnel connected commerce platform for the world’s most innovative brands. Stackline's proprietary neural networks and deep learning systems surface and visualize transformationa...
Databook
databook.com
Databook is the industry’s first platform for Strategic Relationship Management (SRM). If you haven’t heard of SRM yet, don’t worry—it’s new. SRM is a go-to-market process for deepening and expanding sellers’ connections with customers by aligning around a clear understanding of customer need. Here’...
Nexoya
nexoya.com
Artık statik bütçe planlamasına gerek yok. Çevik bir portföy yönetiminin gücünden yararlanın. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak reklam bütçenizi daha verimli bir şekilde tahsis edin ve reklam harcamalarından %70'e kadar daha yüksek getiri elde edin.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platform, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, yeni tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel ...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer, daha fazla hedef kitle oluşturmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı iletişim, şirket verileri ve hedef kitle istihbaratı çözümleri sunar. Bölgenizde yeni hesaplar, bir sonraki en iyi mühendislik veya satış elemanınızı, ideal bir podcast konuğunu ve hatta bir sonraki ortağınız...
Connectbase
connectbase.com
Daha fazla anlaşma kazanmalarına yardımcı olmak için bağlantı sektörü konum bilgileri ve otomatik araçlar sağlıyoruz. Ağınızı satın alma ve satma konusunda dönüştürün.
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaşt...
Event Registry
eventregistry.org
Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderl...
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının ve CI ekiplerinin Satışları daha fazla iş kazanmaya teşvik etmek için eyleme dönüştürülebilir rakip bilgileri toplamasına, düzenlemesine ve sunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Rekabet İstihbaratı platformudur. Klue, rakipler hakkında dina...
Draup
draup.com
Yetenek Liderleri ve B2B Satış Araştırma Yazılımı için Yapay Zeka Destekli Platform. Draup, Satış ve Yetenek liderlerinin tercih ettiği yapay zeka platformudur.
ReportLinker
reportlinker.com
yapay zeka İstihbarat Teslimatlarını saniyeler içinde üreten. Analiz ve temsil yoluyla karmaşık ortamlara ilişkin öngörüleri hızlı bir şekilde elde edin. ReportLinker, küresel sektör içgörülerine erişimi hızlandıran, yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformudur.
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
AroundDeal
arounddeal.com
Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI platformu, gelir artışı ve risk izleme için istihbarat sinyalleri sunar - müşteri istihbaratı, satış istihbaratı ve risk istihbaratı