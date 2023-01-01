Tulsi yazılımı, öğe tabanlı işinizi yürütmenin ve yönetmenin en kolay yoludur. Dünya çapında işleme, geri dönüşüm, toptan satış, dağıtım, perakende, üretim ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren küçük işletmeler için. Tulsi, çeşitli depolarda elinizdeki stokları kolayca takip etmenize, siparişleri, faturaları, nakliyeyi, malzeme listelerini, sözleşmeleri yönetmenize, rapor almanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olur. E-posta, telefon veya sohbet yoluyla her zaman birinci sınıf desteğe ulaşabilirsiniz.

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