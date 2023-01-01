WebCatalog
Tulsi

Tulsi

my.tulsisoftware.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tulsi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tulsi yazılımı, öğe tabanlı işinizi yürütmenin ve yönetmenin en kolay yoludur. Dünya çapında işleme, geri dönüşüm, toptan satış, dağıtım, perakende, üretim ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren küçük işletmeler için. Tulsi, çeşitli depolarda elinizdeki stokları kolayca takip etmenize, siparişleri, faturaları, nakliyeyi, malzeme listelerini, sözleşmeleri yönetmenize, rapor almanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olur. E-posta, telefon veya sohbet yoluyla her zaman birinci sınıf desteğe ulaşabilirsiniz.

Web Sitesi: my.tulsisoftware.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tulsi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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