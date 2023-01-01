Alternatifler - Truly
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analiz platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
WhatConverts
whatconverts.com
Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.
Cordless
cordless.io
Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
OnviSource
onvisource.com
Automated call recording software for call centers and businesses in a broad range of industries.
Dialics
dialics.com
Dialics is a call tracking software that provides professional marketers with the insights they need to drive more conversions. Dialics enables marketers to track their inbound phone calls and identify which keywords, ad campaigns, and offers are most effective in generating revenue. The company's g...
AuditCall
auditcall.com
AuditCall is eminent for delivering exceptional call analytics solutions for businesses across the world. It provides detailed insights into every aspect that makes your phone ring. Phone Call Tracking, Recording, Analytics, and more to let you drive utmost revenue and get delighted clientele. Audit...
800response
800response.com
800response provides a wide selection of toll-free vanity phone numbers, call tracking tools, and customer analytics data to help businesses manage top-of-the-funnel lead generation efforts while gaining valuable marketing attribution data to help you get your ROI and retain your most valuable custo...
iovox
iovox.com
Phone call tracking and productivity software for individuals and businesses around the world.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, the world's most advanced call log, call sheet, and phone message colloaboration software, featuring elegant interfaces for iOS, Android, and the web. Used by all the world's leading media producers as well as law firms, services orgnaizaitons, sales orgnaizaitons, and many others.
Call iQ
mycalliq.com
How Call iQ Works 5-step process in a fraction of a second Watch this brief video to see how our 5-step call tracking process works from assigning numbers to tracking each call on those numbers to delivering live, real, critical analytics about each call. Ready to start saving your marketing dollars...
CallAction
callaction.co
CallAction is a mobile web application to automate the tracking and engagement of inbound calls across all marketing channels.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell provides complete solution for businesses and digital marketing agencies. Call tracking, web analytics, Pay-Per-Click fraud detection, prevention and protection services for online advertisers in the new digital era. Constantly growing and improving, we are proud to provide a safe & sound t...
CallScaler
callscaler.com
CallScaler offers an easy way to start and scale your call tracking campaigns with the most competitive rates in the industry.
CallGear
callgear.ae
Everything you need to effectively communicate with your customers. Automate call flows and focus on your business.
WildJar
wildjar.com
WildJar helps businesses become wildly successful by delivering cutting edge Voice and SMS solutions. Founded in 2016, WildJar is helping more than 4,000 companies worldwide connect with their customers and drive revenue.
CallRoot
callroot.com
CallRoot is a call tracking software for marketing teams & agencies. It tracks & records incoming phone calls, dynamically inserts phone numbers & maps referrer source with every incoming call.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector is a Outbound sales automation platform that integrates email, sms, ringless voicemails, outbound dialer and inbound dialer into a simple crm.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver helps marketers, agencies and brands better understand their customer journey. Our cloud based software provides real-time inbound call data by tagging, tracking and routing the caller to the appropriate person, or department. Leverage data from popular marketing solutions such as HubSpot,...
Nimbata
nimbata.com
Nimbata combines unique lead capture, conversion tracking, marketing attribution and lead management capabilities that generate better inbound leads and converts more web visitors to sales. Nimbata (https://www.nimbata.com) provides: • Phone lead capture through local, toll-free, or vanity numbers f...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat is a platform of call tracking, telephony, and end-to-end analytics. Ringostat helps optimize marketing, considering ROI, build effective communication with customers, and boost sales. It is the only service of its kind in Eastern Europe to be an official Google Analytics technology partne...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion is a simple, powerful field service management software, offering a variety of features such as customer management, invoicing & payments, inventory management, time tracking, and reporting. The software is available on desktop and mobile apps to connect office staff, technicians and ...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch is an omnichannel marketing platform. We help to engage, convert and analyze your clients. Calltouch provides a call tracking service that gives all the information on the ads efficiency. Due to call tracking service you can divide all the ads to those that drive sales and to those that sp...
Infinity Hub
infinity.co
Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...
Infinity Portal
infinity.co
Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io powers high-performing teams with real-time guidance. By surfacing and recommending what works best, Revenue.io enables hundreds of customers like HPE, Nutanix, and AWS to deliver predictable results and optimize their entire revenue operation. Founded in 2013, Revenue.io is headquartered...
800.com
800.com
At 800.com, we're dedicated to helping businesses connect with their customers. As a leading provider of toll-free phone numbers, vanity phone numbers, and call software, we make it simple for companies to reach their customers anywhere in the world. Our mission is to empower human connection throug...
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğini...
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsaml...
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak t...
Salesken
salesken.ai
Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.
Ringba
ringba.com
Pazarlamacılar, dijital ajanslar, çağrı merkezleri, çağrı başına ödeme ve performans ağları için çağrı izleme, ilişkilendirme, raporlama ve analiz.
Invoca
invoca.com
Invoca'nın arama başına ödeme platformuna erişmek için giriş yapın. Reklamverenler çağrıya dayalı kampanyalar oluşturur ve yayıncılar çağrıları artırmak için daha fazla komisyon kazanır.