Alternatifler - Truly

PBXDom

pbxdom.com

PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğini...