WebCatalog
TrueUp

TrueUp

trueup.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TrueUp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TrueUp, sizin için en iyi işlerin iç izini vermek üzere tüm önde gelen girişimlerden, tek boynuzlu atlardan ve büyük teknoloji şirketlerinden 300.000'den fazla açık teknoloji işini tarar. Milyonlarca özel teknoloji veri noktası. Uzaktan yerel + Veriye dayalı.

Web Sitesi: trueup.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, TrueUp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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