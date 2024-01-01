Alternatifler - Trimble Connect
Contentful
contentful.com
Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.
Zoho Lens
zoho.com
Artırılmış Gerçeklik kullanarak Etkileşimli Uzaktan Yardım. Uzak konumdaki bir kullanıcının akıllı telefon kamerasına erişerek, tesis makinelerinden sunuculara kadar ekipmandaki sorunlara istediğiniz zaman doğrudan masanızdan göz atın.
Contentstack
contentstack.com
Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek temsilcilerinin müşterilerin bir uygulama yüklemesine gerek kalmadan müşterilerin telefon kameralarına erişerek gördüklerini görmeleri için bir bağlantı göndermesine olanak tanıyor. Viewabo, işletmelerin olayları müşterilerinin gördüğü gibi görmelerini sağlayarak, daha akıcı bir teşh...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve soru...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uz...
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve Geniş Dil Modeli (L.L.M.) tarafından desteklenen görsel bir uzaktan yardım aracıdır. Karmaşık teknik sorunları uzaktan çözmek için canlı videodaki AR açıklamalarını kullanarak görsel olarak yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere uzmanların teknisye...
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...
SightCall
sightcall.com
SightCall, dünya çapında her kıtada iş dünyası ve müşteriler arasında canlı, uzaktan etkileşimler sağlayan, dünyanın önde gelen artırılmış gerçeklik destekli video bulut platformudur. Bağlantılı, mobil öncelikli bir dünyada, SightCall'dan yararlanan işletmeler, müşterilerinin gördüklerini görme ve o...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, hızlı bir şekilde uzaktan görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim için profesyonel bir araçtır. Paradan ve zamandan tasarruf edin ve bilgi birikiminizi yeni nesil teknisyenlere aktarın.