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Alternatifler - Trimble Connect

Contentful

Contentful

contentful.com

Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Artırılmış Gerçeklik kullanarak Etkileşimli Uzaktan Yardım. Uzak konumdaki bir kullanıcının akıllı telefon kamerasına erişerek, tesis makinelerinden sunuculara kadar ekipmandaki sorunlara istediğiniz zaman doğrudan masanızdan göz atın.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın

Slip.Stream

Slip.Stream

slip.stream

The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.

Viar360

Viar360

viar360.com

Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...

EZ360 Cloud

EZ360 Cloud

ez-360.com

With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...

Headjack

Headjack

headjack.io

Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...

ManageXR

ManageXR

managexr.com

ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...

ArborXR

ArborXR

arborxr.com

ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo, destek temsilcilerinin müşterilerin bir uygulama yüklemesine gerek kalmadan müşterilerin telefon kameralarına erişerek gördüklerini görmeleri için bir bağlantı göndermesine olanak tanıyor. Viewabo, işletmelerin olayları müşterilerinin gördüğü gibi görmelerini sağlayarak, daha akıcı bir teşh...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve soru...

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uz...

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve Geniş Dil Modeli (L.L.M.) tarafından desteklenen görsel bir uzaktan yardım aracıdır. Karmaşık teknik sorunları uzaktan çözmek için canlı videodaki AR açıklamalarını kullanarak görsel olarak yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere uzmanların teknisye...

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall, dünya çapında her kıtada iş dünyası ve müşteriler arasında canlı, uzaktan etkileşimler sağlayan, dünyanın önde gelen artırılmış gerçeklik destekli video bulut platformudur. Bağlantılı, mobil öncelikli bir dünyada, SightCall'dan yararlanan işletmeler, müşterilerinin gördüklerini görme ve o...

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...

Streem

Streem

streem.com

StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, hızlı bir şekilde uzaktan görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim için profesyonel bir araçtır. Paradan ve zamandan tasarruf edin ve bilgi birikiminizi yeni nesil teknisyenlere aktarın.

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