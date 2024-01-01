Alternatifler - Trezi
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat, Graham Gaylor ve Jesse Joudrey tarafından oluşturulan ve VRChat, Inc. tarafından işletilen çevrimiçi bir sanal dünya platformudur. Platform, kullanıcıların, kullanıcı tarafından oluşturulan 3D avatarlar ve dünyalarla başkalarıyla etkileşime girmesine olanak tanır.
Spatial
spatial.io
Sayısız Metaevren Galerisi, Alanı ve Etkinliğini görüntülemek için Uzamsal'a geçin. Metaevreni avucunuzun içinde deneyimleyin. Her yerden katılabilirsiniz! Sanatçıların ve girişimcilerin özenle hazırlanmış eserlerini keşfedin. Kültürel etkinlikler için uzmanlarla ve arkadaşlarınızla buluşun ve düny...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D, mobil cihazlarda ve VR'da harika çalışan, en yüksek performanslı web tabanlı 3D görüntüleyiciyi oluşturmanıza yardımcı olur. Gerçek zamanlı Archviz geçişi, 3D ürün yapılandırıcısı ve sunumu için özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz Otomatik Optimizasyon teknolojisi setleri sayesinde, milyonl...
Agora World
agoraworld.io
Agora World, 3D içerik oluşturmaya yönelik WordPress veya Canva'dır. Profesyonel, sürükleyici sosyal deneyimleri 1 saat kadar kısa bir sürede oluşturmak ve yayınlamak için akıcı, kodsuz ve tamamen özelleştirilebilir bir 3D Tasarım Platformu ve Çok Oyunculu Altyapı sunuyoruz. Metaveri veya çok oyuncu...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR, kurumsal VR işbirliği alanında lider olmayı hedefliyor. Dağınık ekiplerdeki iş toplantıları için optimize edilmiş yepyeni bir evren yarattık. Yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünme, detay odaklı tasarım ve kullanıcı odaklılıkla birleştiğinde, her müşteri tarafından takdir edilen olağanüs...
Yulio
yulio.com
Yulio'daki misyonumuz, VR'yi iş için kolay, mobil ve uygun fiyatlı bir araç haline getirerek en iyi VR ve AR sunum yazılımını oluşturmaktır. İster ihale sürecinde öne çıkmayı amaçlayan bir mimar olun, ister yinelemeler arasındaki hataları yakalamaya çalışan bir iç tasarımcı olun, ister bir sonraki s...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR, İnşaat Sektöründe çalışan profesyoneller için tasarımları incelemek, müşteri sunumlarını yönetmek ve işbirliği yapmak için önde gelen kapsamlı bulut platformudur. Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion ve diğerleri gibi önde gelen yazılımlarla doğrudan entegrasyon sayesinde tasarımları...
StellarX
stellarx.ai
İşbirliği basit, anlaşılır ve etkili olmalıdır. StellarX, çeşitli sektörlerdeki iş profesyonellerine, sürükleyici yapay zeka destekli deneyimlerle kendilerini geliştirmeleri için güç veriyor. Basitçe sürükleyip bırakın, yakalayın ve gidin, işaretleyin ve tıklayın veya ayarlayıp unutun. Adını siz koy...
MootUp
mootup.com
MootUp, dünyanın her yerindeki etkinlik profesyonelleri ve katılımcılarına güvenli bir şekilde işbirliğine ve bağlantıya izin veren gerçek anlamda sürükleyici ve ilgi çekici bir deneyim sunmak isteyen etkinlik profesyonelleri ve ajanslar için indirmeye gerek kalmadan erişilebilen, cihazlar arası, 3 ...
vTime
vtime.net
vTime, mütevazi akıllı telefonu alıp onu sadece bir sanal gerçeklik kulaklığı ekleyerek dış kenarlara kadar bir pasaporta dönüştüren sosyal VR ağıdır. Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS ve Android için piyasaya sürülen ücretsiz uygulama, inanı...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, kodsuz, web tabanlı içerik oluşturma olanağı sunan bir platform. Uygun fiyatlılığı, kullanım kolaylığını ve yapay zeka destekli 3D dönüştürme yeteneklerini vurgular. Kullanıcılar, güçlü bir 3D varlık kitaplığından yararlanarak kodlamaya gerek kalmadan sürükleyici içerik oluşturabilir. Anında ...
cognitive3D
cognitive3d.com
bilişselVR, sanal gerçeklik için kurumsal düzeyde bir analiz platformudur. Kullanıcılarınız hakkındaki görsel telemetri bilgilerini izleyebilir, toplayabilir ve analiz edebilir.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çaba...