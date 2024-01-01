Alternatifler - Trendsmap
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Linktree
linktr.ee
Dünyanın en iyi markaları, yaratıcıları ve etkileyicileri tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı Linktree™ ile tanışın.
Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFir...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Beacons
beacons.ai
Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
Minea
app.minea.com
Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Fedica
fedica.com
Twitter takipçilerinizi konuma ve demografiye göre analiz edin ve hedefleyin. İdeal bir topluluk oluşturun. Takipçileriniz için tweet'leri en iyi zamanda planlayın
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow, önde gelen markalar ve yayıncılar için bir sosyal medya optimizasyon platformudur. Şirket, sosyal ağlarda mesajların dağıtımını optimize etmek için Twitter yangın hortumunu, özel bağlantı proxy'sinden elde edilen tıklama verilerini ve özel algoritmaları kullanıyor. Şirket, tweet başına t...
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack, dizüstü bilgisayarınızda veya CI ortamınızda tek bir kapsayıcıda çalışan bir bulut hizmeti emülatörüdür. LocalStack ile AWS uygulamalarınızı veya Lambda'larınızı uzak bir bulut sağlayıcısına bağlanmadan tamamen yerel makinenizde çalıştırabilirsiniz! İster karmaşık CDK uygulamalarını veya...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Blog2Social
blog2social.com
WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...
Social Animal
socialanimal.com
Herhangi bir anahtar kelime için derinlemesine bilgiler edinin, etkileyicileri bulun ve içerik ilhamı alın. İçerik pazarlama nirvanasına giden yolda başlamanıza izin verelim.
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
HeyLink.me
heylink.me
En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Shield Analytics
shieldapp.ai
Shield'ın istatistik ve analizleriyle LinkedIn'de büyüyün. Kişisel LinkedIn profilleri için. Kişisel marka oluşturma ve çalışan savunuculuğu programları için tasarlandı. Dünya çapında yaratıcılar ve markalar tarafından kullanılır.
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
Inflact
inflact.com
INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign, güçlü, markalaştırılabilir, ölçeklenebilir sosyal medya yönetimi yazılımı ve işletmenizin başarısına adanmış beş yıldızlı destekle başarılı bir pazarlama ajansı oluşturmanıza yardımcı olur.
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...
Exolyt
exolyt.com
İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.
Inksprout
inksprout.co
Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...
Connectio
useconnectio.com
Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.
Oktopost
oktopost.com
Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!