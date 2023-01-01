MIDI destekli web için DJ yazılımı Transitions DJ, bir sonraki partinizde DJ'lik yapmak veya en sevdiğiniz şarkıların bir karışımını kaydetmek için müziği tüm araçlarla karıştırmaya yönelik bir uygulamadır. Müzik ihtiyaçlarınız için Transitions DJ, yerel müzik kitaplığınızla ve SoundCloud'un çevrimiçi kataloğuyla bütünleşir. Pürüzsüz kontroller ve gezinme, mükemmel miksaj için şarkıları hassas ve kusursuz bir şekilde harmanlamanızı sağlayacaktır. Özellikler: - SoundCloud erişimi - Yerel dosya erişimi - iTunes kütüphanesi (varsa) - Kayıt - BPM tespiti - Tempo senkronizasyonu - Döngü - Tuş kilidi - Jog tekerlekleri - Albüm kapağı - Kill anahtarlı 3 bantlı EQ - İşaret noktaları - Ses frekansına göre renklendirilen yakınlaştırılabilir dalga formları - Vuruşların, ölçülerin ve cümlelerin açıklamaları (ayet, koro, vb.) MIDI Kontrolörleri: - Denon DJ MC2000 - Denon DJ MC4000 - Denon DJ MC6000 - Denon DJ MC6000MK2 - Gemini MIX2Go - Hercules DJControl Kompakt - Hercules DJControl Instinct P8 - ION DJ'i Keşfet - M-Audio X-Session Pro - Numark DJ2GO -Nummark DJ2GO2 - Numark Mixtrack 3 -Numark Mixtrack II - Numark Mixtrack Platinum - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Numark Mixtrack - Numark Parti Karışımı - Öncü DDJ-ERGO - Öncü DDJ-RB - Öncü DDJ-RR - Pioneer DDJ-RX - Öncü DDJ-RZ - Öncü DDJ-SB - Pioneer DDJ-SB2 - Pioneer DDJ-SB3 - Öncü DDJ-SR - Pioneer DDJ-SR2 - Pioneer DDJ-SX - Pioneer DDJ-SX2 - Öncü DDJ-SZ - Öncü DDJ-SZ2 - Öncü DDJ-WeGO - Öncü DDJ-WeGO2 - Öncü DDJ-WeGO3 - Öncü DDJ-WeGO4

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