WebCatalog

Alternatifler - Trainual

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

Dahili çalışanları ve müşterileri eğitmek ve eğitmek için oluşturulmuş modern bir ÖYS/ÖYS. Büyüyen işletmeler için oluşturulmuş etkinleştirme ve eğitim platformu.

Allego

Allego

allego.com

Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...

SecondNature

SecondNature

secondnature.ai

Geliri etkileyen yenilikçi yapay zeka satış eğitimi yazılımı. Geleneksel Satış Eğitimi Çözümünüz Değil. Bize 3 dakika verin ve bir sonraki asansör konuşmanızda başarılı olmanıza ve ücretsiz oturum analizinizi almanıza yardımcı olacak ücretsiz AI eğitim simülasyonumuzu deneyin.

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.