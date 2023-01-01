WebCatalog
Tradedog

Tradedog

login.tradedog.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tradedog çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tradedog, kullanıcıların pazar eğilimlerini takip etmelerine yardımcı olan kurumsal düzeyde araştırma raporları oluşturur. Teknik ve temel analizleri kullanarak ticaret modellerini sürekli olarak değerlendiriyor, araştırıyor ve test ediyoruz.

Web Sitesi: tradedog.io

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