Alternatifler - TraceGenie

ADP

ADP

adp.com

ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.

Empower

Empower

empower.com

Şu andaki mali refahınızdan gelecekte hayal ettiğiniz emekliliği yaşamaya kadar tüm mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için buradayız.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy, kazıma proxy kullanım durumunuz için size avantaj sağlayacak 200 milyondan fazla konut ve statik proxy ile en iyi ve en ucuz konut proxy hizmet sağlayıcılarından biridir!

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ, komisyoncuların işverenler için çalışan sosyal hakları teklifinde bulunmasına yardımcı olan bir çalışan sosyal hakları fiyatlandırma sistemidir.

MMChr

MMChr

mmchr.com

İnsan kaynakları ve iş kanunlarına uyum konusunda uzmanlaşmış İK Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık firması.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits kurumsal avantajlar ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İşletmenizin verimliliğini artırmanıza ve çalışanlarınızın katılımını artırmanıza yardımcı oluyoruz.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum, dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal haklar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.

Bennie

Bennie

bennie.com

Bennie'nin küresel yan haklar platformu, işverenlerin, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin danışmanlık, sigorta ve koçluk dahil olmak üzere çeşitli modern çözümlerle başarılı olmasına yardımcı olur. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin güvendiği Bennie, geleneksel faydaların ötesine ...

UMR

UMR

member.umr.com

UMR, sağlık bakım maliyetlerinizin minimumda tutulabilmesi ve refahınıza odaklanabilmeniz için tazminat taleplerinizin doğru şekilde ödenmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla işvereniniz tarafından tutulan bir üçüncü taraf yöneticidir (TPA).

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub, ABD'de pazarın bir numaralı çevrimiçi fayda portalı ve çalışan indirimi pazarıdır.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial Hakkında Inspira Financial, sağlık ve servet yolculuğunu güçlendiren ve basitleştiren sağlık, servet, emeklilik ve sosyal yardım çözümleri sunar. 7 milyondan fazla müşterisinin 62 milyar doların üzerinde varlığa sahip olduğu Inspira, binlerce işveren, plan sponsoru, kayıt sorumlusu...

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity'nin modern sosyal haklar çözümü, hem işverenler hem de çalışanlar için sağlık planlarını ve sosyal yardımları yönetme ve seçme sıkıntısını hafifletmek amacıyla özel hizmet ve uzmanlığı güçlü veri öngörüleri ve teknolojiyle birleştiriyor.

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