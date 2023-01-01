TorrentFreak
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TorrentFreak çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: torrentfreak.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, TorrentFreak ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Techdirt
techdirt.com
Vanguard News
vanguardngr.com
Cointelegraph
cointelegraph.com
PsyPost
psypost.org
Facebook News
facebook.com
Decrypt
decrypt.co
Basketball Forum
basketballforum.com
Search Engine Journal
searchenginejournal.com
Oprah Daily
oprahdaily.com
Euronews
euronews.com
The Moscow Times
themoscowtimes.com
Engadget
engadget.com