Alternatifler - Toolio
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Dacast
dacast.com
Dacast'ın Video Yayın Yazılımı lider Çevrimiçi Video ve Barındırma Platformudur. Bir video API'sinden ve 7/24 destekten yararlanarak canlı ve isteğe bağlı video akışı gerçekleştirin.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Searchspring
searchspring.net
Müşterilerinizin beklediği alışveriş deneyimini ve ürün sonuçlarını sunun. Kontrolü elinize alın ve alaka düzeyinin ötesine geçin. Platformunuzun yapmanıza izin vermediği şeyleri yapın.
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandıracak e-ticaret siteleri için tasarlandı.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbe...
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platfo...
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve ayrıca sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureClarity,...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
commonsku
commonsku.com
commonsku, promosyon ürünleri endüstrisi için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Tek bir gelişmiş merkezde toplanmış bir CRM, Sipariş Yönetimi ve e-Ticaret platformudur. Distribütörleri ve tedarikçileri sezgisel olarak birbirine bağlayan yazılımıyla Commonsku, ekibiniz için temiz bir nefes gibi...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...