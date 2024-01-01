Alternatifler - ToneDen
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Linkfire
linkfire.com
Müzik pazarlaması için akıllı bağlantılar. Linkfire, ilk single'ınızdan ilk dünya turnenize kadar sanatçı tanıtımınızı her adımda kolaylaştırır. Büyük plak şirketlerinin ve 50.000'den fazla sanatçının güvendiği.
Linkr
linkr.com
Yaratıcılar ve Markalar için Hepsi Bir Arada Para Kazanma Platformu! Linkr.com ile bio'daki bağlantınızı oluşturabilir, takipçilerinizi artırabilir, yaratıcılığınızdan para kazanabilir ve gelişebilirsiniz.
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page is an easy-to-use tool to crease awesome page for all social networks and messengers. Large set of templates and customization feature help to create incredible pages for your business. Features: - Create multipe pages in one project - Support of Google Analytics, Facebook Pixel, TikTok Pi...
Social Unicorn
social-unicorn.com
To grow, your brand needs visibility. While Social Channels are wonderful to spread the word, maintaining LinkedIn and Twitter is time consuming and requires constant inspiration. With Social Unicorn everything is automatic! You feed the machine with everything you have to say (lists of blog posts,...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks is a SEO software that helps with off-page SEO. We help simplify link building and save time for link builders. We do this by: 1. Creating a community of verified SaaS Marketers interested in content collaborations 2. Once you enter your priority keywords we search it in all member websit...
geno.link
geno.link
Geno.link is a software for all digital creators, coaches, marketers, entrepreneurs and anyone who wants to share, sell and show more online, even WITHOUT an expensive and complex website.
Amplify
amplify.link
Amplify.link provides the tools and knowledge to help artists and creators market themselves more effectively, reach more fans, and monetize their audiences. Offering highly customizable smart link pages for music marketing, powerful analytics and insights, and forward thinking features to help user...
1LINK.IO
1link.io
Improve the user experience and automatically optimize your app presence on the web. Device detection, landing page and analytics included.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks is the ultimate tool for creating music smart links for marketing, pre-save campaigns, artist pages and more. Instantly take your music marketing campaigns to the next level. Use Soundplate Clicks to easily create intelligent smart links for your music with innovative new features ...
Veshort
veshort.com
Veshort, müşterilerinize verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için güçlü pazarlama araçlarıyla oluşturulmuş bir URL kısaltıcıdır. Hepsi bir arada platformumuzla, pazarlama kampanyanıza başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink, biyo oluşturucuda akıllı biyo bağlantı sayfaları oluşturmak için kullanılan bir bağlantıdır. Sosyal medya bağlantılarınız için akıllı biyografi sayfaları oluşturun. Tapbiolink, tüm önemli bağlantılarınızı ve öğelerinizi tek bir yerde birleştirmek için biyografi sayfalarında bağlantı oluş...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link is your platform to create and manage GS1 digital link QR codes at scale. Bring your products online with just a GTIN, simplify compliance with Smart Pages, and engage shoppers better before and after purchase.
JoyQR
joyqr.com
Platformumuz, özel QR kodu oluşturma ve büyüleyici biyo bağlantı sayfaları sunarak hedef kitlenizle bağlantı kurma şeklinizde devrim yaratıyor. Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için özel olarak tasarlanmış kapsamlı analizlerimizle bir içgörü dünyasına dalın. Kesintisiz etkileşimin keyfini yaşa...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ÇÖZDÜĞÜMÜZ SORUN Yanlış pazarlama raporlaması, ABD pazarlama bütçelerinde her yıl 50 Milyar dolarlık bir delik açmaktadır. Campaigntrackly, doğru öngörüleri ve veriye dayalı kararları yönlendiren kampanya meta verilerini ve izleme bağlantılarını standartlaştırmayı her zamankinden daha kolay hale get...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkede mü...
TLinky
tlinky.com
TLinky'ye hoş geldiniz - Üstün Bağlantı Yönetimi Çözümü! TLinky'de bireyleri, pazarlamacıları ve işletmeleri çevrimiçi varlıklarını optimize etme ve pazarlama kampanyalarını basitleştirme konusunda güçlendirirler. Hepsi bir arada platform sayesinde bağlantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilir,...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle, müzisyenlerin web sitelerini oluşturmaları ve doğrudan hayranlara yönelik pazarlama ve satışları çevrimiçi olarak yönetmeleri için en etkili platformdur. Hepsi bir arada platformumuz müzisyenlere güçlü tasarım seçenekleri, mobil kullanıma hazır şablonlar, komisyonsuz müzik ve ürün mağaza...
Autonix
autonix.io
QR Kodları her yerdedir ve Autonix ile son derece değerlidirler. Ajansları, pazar yerlerini, perakende satışları, sağlık hizmetlerini, devleti ve daha fazlasını hedefleyen Autonix, büyük ve küçük kuruluşlara hitap eden güçlü bir QR Kod izleme çözümüdür.
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.