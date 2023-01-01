WebCatalog
Toffee

Toffee

toffeelive.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Toffee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Toffee - Toffee Uygulamasında TV, Spor ve Drama Açık. AÇIK. Başlamak için bazı temel bilgileri dolduralım. ülke kodu. DOĞRULAMAK. KAYDETMEYİ İPTAL ET.

Web Sitesi: toffeelive.com

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