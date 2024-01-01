Alternatifler - TierPoint
DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs'un Web Barındırma, Özel Sunucu ve Ortak Konumlandırma konularında 10 yıllık özel deneyimi vardır. Dataplugs, dünya çapında her ölçekteki işletmeye kurumsal düzeyde barındırma hizmetleri sunar. Yenilikçi ürünler ve çözümlerle olağanüstü değer yaratarak müşterilerimizin başarısına odaklanıyo...
CoreSite
coresite.com
Bir Amerikan Tower şirketi olan CoreSite (NYSE: AMT), işletmelerin, bulutun, ağ ve BT hizmet sağlayıcılarının dijital işlerinden para kazanmalarını ve geleceğe hazır olmalarını sağlayan hibrit BT çözümleri sağlar. Birbirine yüksek düzeyde bağlı veri merkezi kampüslerimiz, müşterilerimizin özelleştir...
Flexential
flexential.com
İş ihtiyaçlarınızın bugün olduğu ve yarın büyümek istediğiniz yerde bulunan güçlü bir veri merkezi tesisleri portföyü. Flexential, tek kabinden çoklu megavatlık dağıtımlara kadar iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde genişleyen esnek ortak yerleşim seçenekleri sunar. Süreçteki sermaye harcamala...
Cologix
cologix.com
Cologix yönetilen hizmetler, bulut, medya, içerik, finansal hizmetler sağlar ve kurumsal müşteriler, iş açısından kritik altyapılarını desteklemek ve onları müşterilere, satıcılara ve iş ortaklarına bağlamak konusunda Cologix'e güvenir.