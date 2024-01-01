Alternatifler - TierPoint

CoreSite

coresite.com

Bir Amerikan Tower şirketi olan CoreSite (NYSE: AMT), işletmelerin, bulutun, ağ ve BT hizmet sağlayıcılarının dijital işlerinden para kazanmalarını ve geleceğe hazır olmalarını sağlayan hibrit BT çözümleri sağlar. Birbirine yüksek düzeyde bağlı veri merkezi kampüslerimiz, müşterilerimizin özelleştir...