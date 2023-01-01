Alternatifler - TicketSpice
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets is beating out every other ticket company when it comes to Price, Client Support, Onsite Equipment, Backup Wifi, Feature Set, Daily Payouts, & Increasing Your Event Profitability. HOW? Afton Tickets simply does so much more, for less. By passing our small service fee to your attendees,...