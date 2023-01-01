WebCatalog
The i Paper

The i Paper

inews.co.uk

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The i Paper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

i, kısa ve kaliteli bir günlük gazete isteyen okuyucular için tasarlanmıştır.

Web Sitesi: inews.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, The i Paper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

I Done This

I Done This

app.idonethis.com

Dagbladet

Dagbladet

dagbladet.no

Dropbox Paper

Dropbox Paper

paper.dropbox.com

Freelo

Freelo

app.freelo.io

Paper

Paper

app.paper.co

Paper Website

Paper Website

paperwebsite.com

TryOCaml

TryOCaml

try.ocamlpro.com

NZZ

NZZ

nzz.ch

The Plain Dealer

The Plain Dealer

enewspd.cleveland.com

i-Nucleus

i-Nucleus

app.i-nucleus.com

Chameleon-i

Chameleon-i

login.chameleoni.com

sales-i

sales-i

sales-i.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası