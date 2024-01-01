Cirqle, reklamverenlerin uçtan uca içerik oluşturucu kampanyaları yürütmesine yönelik son teknoloji ürünü bir etkileyici pazarlama platformudur. Platform, RoAS'ı, Erişimi, Etkileşimi artırmak ve Müşteri edinme maliyetini düşürmek için Meta, Instagram ve TikTok'taki ücretli sosyal kampanyalarla desteklenen 1 milyon içerik oluşturucuya erişim sağlıyor. Cirqle'ın yazılım platformu, yaratıcı strateji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen yüksek kaliteli etkileyici çalışmalarını kolaylaştırır. Çalışmalar, marka bilinirliği ve satışlar için etkileyicileri kolayca etkinleştirmekten, içeriği marka kanallarını doldurmak için sorunsuz bir şekilde onaylamaya/ölçeklendirmeye veya büyümeyi hızlandırmak için yeni (reklam) yerleşimleri hızlı bir şekilde test etmeye kadar uzanır. Müşteriler, kendi reklamlarına (BAU) ve eski içerik üretim yöntemlerine kıyasla içerik oluşturucu tarafından üretilen içerik için The Cirqle ile ortaklık yaptıklarında RoAS'ı ve performansı 10 kata kadar artırırken, genel üretim ve satın alma maliyetlerinde ortalama %30-50'lik bir maliyet düşüşü görüyor.

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