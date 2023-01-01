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The Baffler

The Baffler

thebaffler.com

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The Baffler, tahmini 1988, iki ayda bir basılı sayıların yanı sıra günlük çevrimiçi gönderiler yayınlayan bir sanat, eleştiri ve siyasi analiz dergisidir.

Web Sitesi: thebaffler.com

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