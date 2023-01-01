Alternatifler - tgndata
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
Nusii
nusii.com
Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
DigiFabster
digifabster.com
Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
Pricer24
pricer24.com
Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Rev.io
rev.io
Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...
Scaido.io
scaido.io
A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful is the perfect solution to send proposals and contracts, track when clients open them and close sales faster with electronic signature.
Pitch Power
pitchpower.ai
Generate business services proposals and discover leads for your independent, agency or enterprise using Pitch Power’s fine tuned AI software. Save time. Increase volume. Convert more. Win back your time.
Estii
estii.com
Estimation software for solution providers. Estii helps service businesses estimate, price and win more profitable business. Sales, solutions and delivery teams can collaborate on estimates in real-time, iterating on scope and schedule and exporting high quality commercial proposals in an instant.
Bidhive
bidhive.com
Plan, manage and track your company’s bid management activity all in one place. Bidhive has been developed specifically to help organisations unify their sales, pre-contracts and bid teams to make the time-sensitive bid process faster and more efficient. We go a step further and provide executives w...
Apropo
apropo.io
Apropo is a proposal automation tool specifically for software development companies and specialists. Make your project estimates more accurate, win more deals and never miss the budget again thanks to real-time estimate vs. reality reporting.
EZsign
ezsign.ca
Try eZsign FOR FREE. Flexible pricing plans. Top-tier security. Designed for Canadian businesses.
uman.ai
uman.ai
By utilizing uman's AI assistant, companies can streamline key business functions such as proposal creation, client support and employee onboarding. It breaks down data barriers silos and boosts accessibility and reusability of information within the company. The result is less stress for sales, pre...
Tango
tangoagreements.com
Client engagement software for creative agencies. Streamline proposal approval, automate invoicing and payment, and simplify purchasing of add-on services.
DeepStream
deep.stream
With DeepStream you can finally save your procurement team from wasting their time running source to contract processes using manual tools, and get them back to strategic work that will add business value. As a best-of-breed e-sourcing platform, we are poised to help teams move from business require...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner is a SaaS tool to automate how you manage CV Resumes and Case Studies for bids and proposals. With CV Partner, you can tailor your company's CV Resumes and past projects/cases for tenders, bids or RFPs. Also, the tool allow for effortless tailoring and exporting of CVs and Case Studies to...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals is online proposal management tool that allows sales team to craft stunning proposals with interactive quotes and eSignature to impress prospects. Use proposal insights to close more deals.
RFP360
rfp360.com
RFP360 empowers sourcing and procurement teams to centralize their RFx issuing process — collecting insights, evaluating proposals and working with colleagues and vendors in a single, digital workspace. In addition to making smarter buying choices, customers improve efficiency, mitigate risk and inc...
Ombud
ombud.com
Built on a foundation of expertise in sales engineering & response management, Ombud serves enterprise-level RevOps teams. Our platform combines content collaboration, project management, & machine learning to streamline the creation of client-facing Sales & Business Development documentation. We mo...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs is a Seattle, WA based AI-powered proposal management software provider that automates the creation of critical RFP responses and proposals that stand out and win deals. The company supports enterprise proposal and sales teams from companies like WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Le...
Stigg
stigg.io
Stigg, uygulaması kolay, uyarlanabilir bir fiyatlandırma ve paketleme yönetimi platformudur. Gereksiz karmaşıklığı ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırıyoruz, böylece herhangi bir fiyatlandırma planını yalnızca birkaç dakika içinde uygulayabilirsiniz. Tüm doğru soyutlama ve entegrasyonları hallett...
Spresso
spresso.com
Perakendeciler tarafından fiyatlandırma, veri gizliliği, müşteri LTV'si ve kayıp ile ilgili gerçek dünyadaki zorluklara yanıt olarak geliştirilen Spresso modüler SaaS çözümleri. Spresso içgörüleri, makine öğrenimi, gelişmiş analitik ve yapay zekadan yararlanarak verilerinizdeki kârın kilidini açar
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
ParityDeals
paritydeals.com
ParityDeals API ile ürün fiyatlandırmanızı ve promosyonlarınızı kolaylaştırın API'miz, konuma dayalı fiyatlandırma, festivaller ve daha fazlasını içeren kapsamlı veritabanımıza gerçek zamanlı erişim sunarak ürününüzün işlevselliğini geliştirmenizi kolaylaştırır ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim...
Competitoor
competitoor.com
Rakip fiyat istihbaratı hizmetidir. Rakiplerinizin fiyatlarını takip ederek fiyat stratejinizi belirlemenize yardımcı oluyoruz.
Boardfy
boardfy.com
Dünyanın en hızlı fiyat takip ve dinamik fiyatlandırma platformu Boardfy, rakiplerinizi veya distribütörlerinizi takip etmenize, otomatik fiyat değişiklikleri yapmanıza, Google Alışveriş kampanyalarınızı optimize etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır!
ProductEngine
productengine.app
Fiyat listenizi gerçek zamanlı olarak tüm paydaşlarla paylaşın. Fiyatlandırmanızı birleştirmek ve iş otomasyonu yolculuğunuzu başlatmak için ProductEngine'i kullanın!
Minderest
minderest.com
Minderest, Fiyat ve Katalog istihbaratında Avrupa lideri, 40'tan fazla ülkede 400'den fazla müşteri. 2012 yılında kurulan Minderest, piyasadaki ilk Fiyat İstihbaratı şirketleri arasında yer aldı. Minderest, rakiplerinin fiyatlarına ihtiyaç duyan perakendecilerle ve dağıtım kanallarında fiyatlandırma...
Minoa
minoa.io
Minoa, satış ekiplerinin daha yüksek satış verimliliği ve daha büyük anlaşmalar sağlayan iş senaryoları oluşturmasına yardımcı olan, San Francisco merkezli bir değer etkinleştirme platformudur. Tedarik ve finans ekiplerinin daha fazla anlaşmayı incelediği zamanlarda yatırım getirisi ve güçlü bir iş ...
ProPricer
propricer.com
ProPricer, teklif fiyatlandırmasının geliştirilmesi, sunulması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve denetlenmesinde verimliliği ve doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için çözümler üretmek üzere oluşturulmuş bir teklif fiyatlandırma yazılımıdır. ProPricer, geçmiş teklif verilerinin depolanmasından ...
Togai
togai.com
Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...