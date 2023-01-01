WebCatalog
TextMaster

TextMaster

textmaster.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TextMaster çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi çeviri: Çevrimiçi olarak sunulan lider profesyonel çeviri hizmeti TextMaster'a hoş geldiniz. Çevrimiçi çeviri teklifi. Kalite garantilidir.

Web Sitesi: textmaster.com

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