Alternatifler - Textdrip
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Textline
textline.com
Textline, müşterilerinize bilgisayarınızdan kısa mesaj göndermenizi sağlayan bir iş mesajlaşma uygulamasıdır. SMS, ekibiniz için en uygun iletişim kanalıdır.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis toplu mesajlaşma hizmetleri sağlar. Proaktif destek ve katılım yoluyla yerel işletmelerin büyümelerine ve gelirlerini korumalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Anahtar Kelimeler, Resimli Mesajlaşma ve Sohbete Metin Me...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All (eski adıyla Call-Em-All), toplu metin mesajlaşma ve otomatik arama hizmetlerimizle önemli mesajları hızlı bir şekilde iletir. Bugün ücretsiz deneyin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Heymarket
heymarket.com
Heymarket aracılığıyla iş amaçlı kısa mesaj gönderme, ekiplerin kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmasını sağlar. Bugün iş SMS'ini deneyin.
SimpleTexting
simpletexting.com
Tek Hepsi Bir Arada Kısa Mesaj Hizmeti. SMS pazarlama kampanyaları göndermeyi veya müşterilerle bire bir görüşme yapmayı kolay, hızlı ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.
TextMagic
textmagic.com
İşletmeler için Kısa Mesaj Pazarlama Yazılımı. Kullanımı kolay kısa mesaj pazarlama yazılımımızla müşteri deneyimlerini dönüştürün. Bildirimleri, uyarıları, hatırlatıcıları, onayları ve SMS pazarlama kampanyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde gönderin.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Salesmsg
salesmessage.com
İki yönlü iş mesajlaşma yazılımı, çevrimiçi kısa mesaj gönderip almayı kolaylaştırır. 14 günlük deneme süreniz için kaydolun.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Postscript
postscript.io
Postscript, Shopify mağazalarına yönelik bir SMS / MMS pazarlama platformudur. Kampanyalar gönderin, otomasyonlar oluşturun ve mağazanız için yeni gelir elde edin. Garantili yatırım getirisi.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Attentive
attentivemobile.com
Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Tatango
tatango.com
Tatango, Amerika'nın 1 numaralı siyasi ve kar amacı gütmeyen SMS pazarlama yazılımıdır ve diğerlerinden daha fazla SMS bağış toplama kampanyasına güç vermektedir.
TrueDialog
truedialog.com
More Features. Half the Price. As one of the first enterprise texting platforms in the market with over 10 years of experience, TrueDialog's Enterprise-Grade SMS Platform is built for big business, yet made easy for small business. Text 1-to-millions and also utilize our unique
Textlocal
textlocal.com
Textlocal provides everything you need for your mobile communications. They assure great returns for your SMS campaigns with features such as, superior user experience, robust technology and excellent carrier relationships.
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Reach customers at the right time with the easiest-to-use SMS marketing solution available. Mobile Text Alerts makes it easy to communicate with your customers, employees, and audience when it matters most. Drive sales, send alerts, and increase engagement easily and affordably. We’re trusted by 20,...
Sinch MessageMedia
messagemedia.com
Sinch MessageMedia is a mobile messaging service that helps businesses of all sizes better connect with their customers. Reach them via the channel of their choice and maximize ROI, effortlessly. Send bulk SMS. Create automated campaigns. Integrate with 85+ apps that you already use. Join over 70,00...
DialMyCalls
dialmycalls.com
See why over 40,000 organizations use DialMyCalls to easily send text messages, phone calls and/or e-mails to an entire group of people in seconds! For over 15 years DialMyCalls has been a leader in mass notifications sending millions of messages per year. Our platform is used by tens of thousands o...
Textla
textla.com
Textla is a no-code SMS messaging platform for SMBs and low-tech teams, enabling businesses to reach their customers via text messages. Schedule SMS campaigns, set up keyword opt-ins, communicate 1:1 via an SMS inbox, track analytics, and view deliverability with the simplest and most affordable SMS...
ProTexting
protexting.com
ProTexting helps communicate with contacts more efficiently through a suite of highly interactive SMS and MMS marketing campaigns. ProTexting provides the following service: 1. Sending of group SMS and MMS messages with emoji, track-able short URLs, data tags for better client experience. 2. ProText...
BulkSMS
bulksms.com
BulkSMS.com provides application-to-person (A2P) messaging services to large and small businesses, public benefit organisations and individuals. Using our platform, our clients are able to quickly deploy short and important SMS text messages. Our SMS platform allows for SMS API integration, SMS voti...
Mongoose
hellomongoose.com
From text-to-chat, make every message count. Trusted by 950+ institutions, Mongoose enables a 200% inquiry increase, and 98% student retention rate.
Emotive
emotive.io
Grow your business with SMS marketing software and agency-level text message marketing services. The only company to provide a 5X ROI guaranteed.
Sakari
sakari.io
Sakari, duyurular, hatırlatmalar, uyarılar, onaylar ve pazarlama kampanyaları göndermek için kullanılan toplu bir kısa mesaj hizmetidir.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
SlickText
slicktext.com
1 Numaralı SMS Pazarlama Hizmeti. Hedefli, eyleme yönlendiren kısa mesajlar aracılığıyla müşterilerinizle değerli bağlantılar oluşturun.
Regal.io
regal.io
Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...