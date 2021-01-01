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Alternatifler - Textdrip

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

Textline

Textline

textline.com

Textline, müşterilerinize bilgisayarınızdan kısa mesaj göndermenizi sağlayan bir iş mesajlaşma uygulamasıdır. SMS, ekibiniz için en uygun iletişim kanalıdır.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

EZ Texting, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis toplu mesajlaşma hizmetleri sağlar. Proaktif destek ve katılım yoluyla yerel işletmelerin büyümelerine ve gelirlerini korumalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Anahtar Kelimeler, Resimli Mesajlaşma ve Sohbete Metin Me...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All (eski adıyla Call-Em-All), toplu metin mesajlaşma ve otomatik arama hizmetlerimizle önemli mesajları hızlı bir şekilde iletir. Bugün ücretsiz deneyin.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Heymarket aracılığıyla iş amaçlı kısa mesaj gönderme, ekiplerin kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmasını sağlar. Bugün iş SMS'ini deneyin.

SimpleTexting

SimpleTexting

simpletexting.com

Tek Hepsi Bir Arada Kısa Mesaj Hizmeti. SMS pazarlama kampanyaları göndermeyi veya müşterilerle bire bir görüşme yapmayı kolay, hızlı ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.

TextMagic

TextMagic

textmagic.com

İşletmeler için Kısa Mesaj Pazarlama Yazılımı. Kullanımı kolay kısa mesaj pazarlama yazılımımızla müşteri deneyimlerini dönüştürün. Bildirimleri, uyarıları, hatırlatıcıları, onayları ve SMS pazarlama kampanyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde gönderin.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Salesmsg

Salesmsg

salesmessage.com

İki yönlü iş mesajlaşma yazılımı, çevrimiçi kısa mesaj gönderip almayı kolaylaştırır. 14 günlük deneme süreniz için kaydolun.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

CallFire

CallFire

callfire.com

Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

Postscript

Postscript

postscript.io

Postscript, Shopify mağazalarına yönelik bir SMS / MMS pazarlama platformudur. Kampanyalar gönderin, otomasyonlar oluşturun ve mağazanız için yeni gelir elde edin. Garantili yatırım getirisi.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.

Privy

Privy

privy.com

Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...

Kixie

Kixie

kixie.com

HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.

Attentive

Attentive

attentivemobile.com

Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Tatango

Tatango

tatango.com

Tatango, Amerika'nın 1 numaralı siyasi ve kar amacı gütmeyen SMS pazarlama yazılımıdır ve diğerlerinden daha fazla SMS bağış toplama kampanyasına güç vermektedir.

TrueDialog

TrueDialog

truedialog.com

More Features. Half the Price. As one of the first enterprise texting platforms in the market with over 10 years of experience, TrueDialog's Enterprise-Grade SMS Platform is built for big business, yet made easy for small business. Text 1-to-millions and also utilize our unique

Textlocal

Textlocal

textlocal.com

Textlocal provides everything you need for your mobile communications. They assure great returns for your SMS campaigns with features such as, superior user experience, robust technology and excellent carrier relationships.

Mobile Text Alerts

Mobile Text Alerts

mobile-text-alerts.com

Reach customers at the right time with the easiest-to-use SMS marketing solution available. Mobile Text Alerts makes it easy to communicate with your customers, employees, and audience when it matters most. Drive sales, send alerts, and increase engagement easily and affordably. We’re trusted by 20,...

Sinch MessageMedia

Sinch MessageMedia

messagemedia.com

Sinch MessageMedia is a mobile messaging service that helps businesses of all sizes better connect with their customers. Reach them via the channel of their choice and maximize ROI, effortlessly. Send bulk SMS. Create automated campaigns. Integrate with 85+ apps that you already use. Join over 70,00...

DialMyCalls

DialMyCalls

dialmycalls.com

See why over 40,000 organizations use DialMyCalls to easily send text messages, phone calls and/or e-mails to an entire group of people in seconds! For over 15 years DialMyCalls has been a leader in mass notifications sending millions of messages per year. Our platform is used by tens of thousands o...

Textla

Textla

textla.com

Textla is a no-code SMS messaging platform for SMBs and low-tech teams, enabling businesses to reach their customers via text messages. Schedule SMS campaigns, set up keyword opt-ins, communicate 1:1 via an SMS inbox, track analytics, and view deliverability with the simplest and most affordable SMS...

ProTexting

ProTexting

protexting.com

ProTexting helps communicate with contacts more efficiently through a suite of highly interactive SMS and MMS marketing campaigns. ProTexting provides the following service: 1. Sending of group SMS and MMS messages with emoji, track-able short URLs, data tags for better client experience. 2. ProText...

BulkSMS

BulkSMS

bulksms.com

BulkSMS.com provides application-to-person (A2P) messaging services to large and small businesses, public benefit organisations and individuals. Using our platform, our clients are able to quickly deploy short and important SMS text messages. Our SMS platform allows for SMS API integration, SMS voti...

Mongoose

Mongoose

hellomongoose.com

From text-to-chat, make every message count. Trusted by 950+ institutions, Mongoose enables a 200% inquiry increase, and 98% student retention rate.

Emotive

Emotive

emotive.io

Grow your business with SMS marketing software and agency-level text message marketing services. The only company to provide a 5X ROI guaranteed.

Sakari

Sakari

sakari.io

Sakari, duyurular, hatırlatmalar, uyarılar, onaylar ve pazarlama kampanyaları göndermek için kullanılan toplu bir kısa mesaj hizmetidir.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...

SlickText

SlickText

slicktext.com

1 Numaralı SMS Pazarlama Hizmeti. Hedefli, eyleme yönlendiren kısa mesajlar aracılığıyla müşterilerinizle değerli bağlantılar oluşturun.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...

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