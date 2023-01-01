Alternatifler - Text Request
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Userlike
userlike.com
Anlık sohbetleri uzun vadeli müşterilere dönüştürün. Müşterilerinizi yakınınızda tutan canlı sohbet yazılımı. Sohbeti web sitenizden başlatın, mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişimde kalın.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
WotNot
wotnot.io
Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, müşteri hizmetlerine yönelik bir Amerikan kurumsal konuşma yapay zeka çözümüdür. Nisan 2015'te Genesis Media LLC'nin kurucu ortağı Richard Smullen tarafından kuruldu. Pypestream'in New York City ve San Francisco'da ofisleri bulunmaktadır. İşletmeleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan ...
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan, markaları...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri görevlerini otomatikleştirerek büyüyen şirketlerin büyümeyi hızlandırmasına yardımcı olan akıllı bir etkileşim platformudur. Bir CRM görevi gören JeffreyAI, size zaman kazandırmak, gelir kayıplarını kurtarmak ve satışları teşvik etmek için programlan...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo, danışmanlar ve küçük işletmeler için tam kapsamlı bir pazarlama otomasyonu ve CRM seçeneğidir. Çok kanallı ve sosyal medya desteğiyle "İlişkiyi" CRM'ye geri koyduk. Metin, Video, Arama, E-posta, Sosyal - hepsini Bonzo'da yapın.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir ...
Gleen AI
gleen.ai
Belgeleriniz üzerinde eğitilmiş özel yapay zeka sohbet robotu oluşturun İster müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırmak isteyen bir işletme olun, ister hızlı ve etkili yardım arayan bir kişi olun, AI botumuz ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
PowerTextor
powertextor.com
İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbe...
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, tüm müşteri görüşmelerinizi tek bir yerden yönetmenizi ve otomatikleştirmenizi sağlayan çok kanallı bir iletişim platformudur.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve katılım fırsatları aracılığıyla müşteri deney...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Cha...
Watermelon
watermelon.ai
GPT-4 sohbet robotunuzu dakikalar içinde oluşturun, web sitenizi kazıyın, belgelerinizi yükleyin ve müşteri hizmetleri ekibinizin iş yükünü azaltın. Müşterileriniz ve çalışanlarınız buna bayılacak.
Jebbit
jebbit.com
Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.
Twixor
twixor.com
Twixor, mesajlaşma kanallarında dinamik müşteri yolculukları yaratarak Müşteri Deneyimini Üretken Yapay Zeka ve NLP ile yeniden tanımlıyor. Az kodlu/kodsuz CX platformumuz, Dijital Asistan ile Akıllı Süreç Otomasyonunu birleştirerek kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik etkileşimler sunar. Senaryolu ya...
TITANPush
titanpush.com
SİTE ETKİLEŞİMİNİZİ VE DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ %20'YE KADAR ARTIRIN! TITANPush, markaların web siteleri aracılığıyla daha fazla satış yapmasına ve müşterileriyle daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan araçların bulunduğu bir platformdur. Uygulamada şunları bulacaksınız: * GEÇMİŞ: Her müşteri tarafından daha...
PropFuel
propfuel.com
PropFuel, derneklerin yayın iletişimlerini sohbetlere dönüştürmesine yardımcı olan bir SaaS platformudur. Bu görüşmeler Üyenin Sesini yansıtır, bireysel ihtiyaçları belirler ve bire bir katılımı kolaylaştırır.
Makerobos
makerobos.com
Makerobos'ta köklü iş ilişkileri kuruyoruz, müşterilerimize Strateji ve İnovasyondan Dağıtıma kadar olan yapay zeka yolculuklarında danışmanlık yapıyoruz. Müşterilerimizin şirket içi yapay zeka kapasitesini artırmaya kendimizi adadık. Benzersiz verilerini ve kurumsal uzmanlıklarını değerli fikri mül...
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim...
360dialog
360dialog.com
360dialog, WhatsApp Business API'nin resmi bir iş çözümü sağlayıcısıdır (BSP). 360dialog WhatsApp API çok hafiftir ve hiçbir özel belgeye ihtiyaç duymaz; WhatsApp'ın sağladığı orijinal belgeleri kullanabilirsiniz. 360dialog, WhatsApp API çevresinde birçok kurumsal hizmet sağlıyor.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot bir Messenger Chatbot ve Instagram DM Otomasyon Aracıdır. Piyasadaki en iyi chatbot otomasyon araçlarından biridir. SocialNowa'ya özgü olan ve Rakiplerinin çoğu tarafından sağlanmayan bazı ek özelliklere sahiptir. Sınırsız Kişi/Abone Listesi, Çoklu Botlar ve Sosyal Medya Planlamas...
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Pr...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop, geniş ölçekte konuşmalar başlatıp otomatikleştirerek Messenger'ı işletmeniz için güçlü bir pazarlama kanalı haline getirir. ShopPop'u işletmenize bağladığınızda hedef kitlenizi büyütecek, tüm konuşmaları tek bir gelen kutusunda yönetecek ve daha fazla satış elde etmek ve daha iyi potansiyel...