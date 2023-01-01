WebCatalog
TensorCharts

TensorCharts

tensorcharts.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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http://tensorcharts.com | Sipariş akışı web uygulaması | Isı Haritaları | İşlem Sayaçları | VWAP | S/R Seviyeleri ve daha fazlası...

Web Sitesi: tensorcharts.com

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