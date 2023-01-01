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Alternatifler - TeleDrive

Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de kullanıma sunulan Google Drive, kullanıcıların sunucularında dosya depolamasına, dosyaları cihazlar arasında senkronize etmesine ve dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Google Drive, bir web ...

iCloud

iCloud

icloud.com

Fotoğraflarınıza, videolarınıza, belgelerinize, notlarınıza, kişilerinize ve daha fazlasına erişmek için iCloud'da oturum açın. Apple hizmetlerini kullanmaya başlamak için Apple Kimliğinizi kullanın veya yeni bir hesap oluşturun.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Dosyalar için ağ yedeklemesi ve senkronizasyonu sağlayın. Geniş alan, yüksek hız, güvenlik ve kararlılık, web tabanlı eğitim ve cep telefonlarının hızlandırılması desteği ile özellik. 1 TB ücretsiz depolama alanının keyfini çıkarmak için şimdi kaydolun

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Drive ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde iCloud'da saklayabilir ve bunlara iCloud.com'dan ve iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Windows bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Ayrıca Mac'inizdeki Masaüstü ve Belgeler klasörlerindeki tüm dosyaların otomatik olarak iCloud Drive'da saklanmasını da s...

MEGA

MEGA

mega.io

Mega (büyük harflerle MEGA olarak stilize edilmiştir) veya Mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ...

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Eskiden Amazon Cloud Drive olarak bilinen Amazon Drive, Amazon tarafından yönetilen bir bulut depolama uygulamasıdır. Hizmet, güvenli bulut depolama, dosya yedekleme, dosya paylaşımı ve Fotoğraf baskısı sunar. Bir Amazon hesabı kullanılarak dosyalar ve klasörler web tarayıcıları, masaüstü uygulamala...

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyip bırakarak yükleyin, dosya ve klasörlerle toplu işlemler gerçekleştirin ve yüklemeden hemen sonra yayınlayın. Yandex.Disk ne olursa olsun dosyalarınızı kaydeder.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazl...

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