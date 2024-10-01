Alternatifler - Tealium

Formaloo

formaloo.com

Formaloo, anketlerden web uygulamalarına ve portallara kadar her şeyi tek bir yerde oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çalışma alanıdır. Formaloo, verilerinizi toplamak, düzenlemek ve anlamak için bir dizi güçlü yapı taşıyla birlikte gelir. Her boyuttaki ekip, izleyicileriyle etkileşime geçmek i...