WebCatalog
Taranko

Taranko

taranko.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Her duruma uygun en güzel elbiseler ve lüks kabanlarla Taranko'nun eşsiz dünyasını keşfedin. Yeni koleksiyonu görün!

Web Sitesi: taranko.com

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