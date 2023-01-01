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Alternatifler - Tapstream

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

Branch

Branch

branch.io

Dijital markalar Şube’de büyüyor. Uçtan uca kullanıcı katılımını artırmak ve tüm cihazlar, kanallar ve platformlarda pazarlama etkinliğinin bütünsel ölçümünü sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde çözümlerle işinizi büyütün.

Adjust

Adjust

adjust.com

Mobil Ölçüm artık çok kolay: Ayarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinizi tek bir güçlü platformda birleştirerek işletmenizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunar.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Cihazlar, kimlikler ve platformlar genelinde gerçek pazarlama etkinliğini ölçmek için web ve uygulamaya yönelik evrensel ilişkilendirme platformu.

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly, işletmelerin reklam kampanyaları için daha doğru ilişkilendirmeler elde etmesine ve doğru verilere dayanarak daha akıllı reklam optimizasyonu kararları almasına olanak tanıyan bir ilişkilendirme bulut platformudur.

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: E-com Reklam Bulutu, Meta reklamverenlerin, Facebook izleme, otomasyon, hedefleme, reklam öğeleri ve reklam yönetimi dahil olmak üzere reklamlarının tüm alanlarını optimize etmelerine yardımcı olan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar.

Singular

Singular

singular.net

Verileri kovalamak için sıfır zaman. Büyümeyi hızlandıran daha fazla zaman. Yeni nesil ilişkilendirme, dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi sahtekarlık önleme özellikleriyle yatırım getirisinin eksiksiz bir görünümünü elde edin. Singular, G2 Crowd'a göre 1 n...

Tenjin

Tenjin

tenjin.com

Uygulama geliştiricileri için mobil pazarlama verileri. SKAdNetwork Raporlaması, Ücretsiz ilişkilendirme, Reklam Geliri YBD, Maliyet ve reklam geliri toplama, Otomasyon API'leri, Talep üzerine Dahili BI.

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