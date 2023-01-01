Alternatifler - Talkable
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
Extole
extole.com
Retail and financial services companies use Extole to turn customers into advocates. Our enterprise platform and team of experts create engagement, advocate, and referral programs so that brands can harness the power of customer connection, sharing, and recommendations to grow their bottom line. Wit...
Friendbuy
friendbuy.com
High growth brands can get more out of every customer with Friendbuy. With a best-in-class referral and loyalty program, brands can achieve at least 5-10% of sales through referrals, with a 4x higher lifetime value. Friendbuy works with DTC brands like Casper, AWAY, and Dollar Shave Club as well as ...
Mention Me
mention-me.com
More consumers trust their friend’s recommendation of a brand than any other advertising. That’s why Mention Me is centred on the belief that every brand should think advocacy-first. By focusing on customer love, you’ll build a fast-growing base of brand fans who spend more, return often and bring t...
Synup
synup.com
Synup transforms brands' online presence with a three-pronged approach: local listings, reputation management, and social media management. With Synup, brands can deliver relevant and trustworthy business content across all locations and media channels in one holistic dashboard. Brands can now manag...
Referral Factory
referral-factory.com
Plug-and-play software to build and track your own referral program or affiliate program. Voted #1 by marketers across the globe. The only referral software officially certified by HubSpot. 👉 Build your program in days not weeks, using our drag-and-drop campaign builder. We offer advanced white lab...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...