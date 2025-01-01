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Çalışan Planlama Yazılımı
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Çalışan Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çalışan planlama yazılımı, çalışan programlarının oluşturulmasını, bakımını ve takibini kolaylaştırır. Şirketler böyle bir sistemi uygulayarak üretkenliği ve ekip çalışmasını artırabilir ve genel iş gücü kapasitesi hakkında daha iyi bir fikir edinebilir. Bu sistemler genellikle tatilleri, hastalık günlerini ve diğer kişisel izinleri izler. Çoğu araç, zamanlama çakışmalarını önlemek için otomatik uyarılar da içerir. Zamanla toplanan planlama verileri bordro yazılımı gibi finansal sistemlerle entegre edilebilir. Ek olarak, çalışan planlama yazılımı genellikle görevleri etkili bir şekilde yönetmeye ve koordine etmeye yardımcı olacak analizler sağlar.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shifts, çalışan vardiyaları oluşturarak takip etmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayan basit bir planlama uygulamasıdır.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

Sling

Sling

getsling.com

Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.

Deputy

Deputy

deputy.com

Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts, restoranlar için personel planlama, iletişim ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur.

Legion

Legion

legion.co

Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.

Planday

Planday

planday.com

Planday, vardiya tabanlı işletmeler için çalışan planlaması, bordro, iletişim ve zaman yönetimini tek platformda sağlayan bir işgücü yönetimi uygulamasıdır.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark, inşaat ve saha hizmetleri için tasarlanmış bir zaman izleme ve görev yönetim uygulamasıdır.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

Skello

Skello

skello.io

Skello, vardiya tabanlı işyerleri için işgücü yönetimi çözümüdür. Zamanlama, organizasyon ve iletişimi basitleştirir.

Quinyx

Quinyx

quinyx.com

Quinyx, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Talep tahmini, zamanlama, katılım izleme ve bordro hizmetleri sunar. Çalışan memnuniyetini artırmayı hedefler.

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

OnTheClock, küçük işletmelerin zaman takibini kolaylaştıran, bordro entegrasyonları ve çalışan planlaması sunan bir zaman izleme uygulamasıdır.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

FindMyShift, çalışan programları oluşturma, vardiya taleplerini yönetme ve işgücü maliyetlerini takip etme işlevleri sunan bir planlama yazılımıdır.

HROne

HROne

hrone.cloud

Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix, personel zamanlama ve işgücü yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Çalışan iletişimini geliştirir ve zaman takibini kolaylaştırır.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly, geçici iş gücünü yönetmek için çalışan programlama, zaman izleme ve faturalama işlemlerini tek bir arayüzde sunar.

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza, ekip projelerini, zaman takibini ve fatura yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır.

Rotageek

Rotageek

rotageek.com

Rotageek, işletmelere işgücü planlaması ve yönetimi konusunda veri odaklı, adil ve etkili bir çözüm sunar.

Surfboard

Surfboard

teamsurfboard.com

Surfboard, müşteri destek stratejileri için bir yönetim platformudur. Destek ekiplerinin yönetimini ve gelişimini kolaylaştırır.

Harri

Harri

harri.com

Harri, misafirperverlik sektörü için çalışan deneyimlerini iyileştiren bir platformdur. İletişim, işe alım ve vardiya yönetimi araçları sunar.

Shiftee

Shiftee

shiftee.io

Shiftee, çalışan takvimlemesi, devre planlama, zaman ve devam kontrolü gibi iş gücü yönetim araçları sunan bir yazılımdır.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.

Aplano

Aplano

aplano.de

Aplano, çalışan vardiya planlaması ve zaman izleme işlemlerini kolaylaştıran, tüm cihazlarda çalışabilen bir çevrimiçi yazılımdır.

Workforce

Workforce

workforce.com

İşgücü, saatlik çalışanların yönetimi için onboarding, zamanlama, katılım, performans ve görev yönetimi gibi işlemleri tek bir sistemde sunar.

Buddy Punch

Buddy Punch

buddypunch.com

Buddy Punch, çalışanların zaman izleme, GPS doğrulama ve bordro raporları oluşturma işlevi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.

MakeShift

MakeShift

makeshift.ca

MakeShift, yöneticilerin ve çalışanların programlamasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözümdür. Hızlı planlama ve anlık iletişim imkanı sunar.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime, çalışanların verimliliğini otomatik olarak izleyen bir yazılımdır. Zaman takibi, proje yönetimi ve raporlama gibi özellikler sunar.

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Shyftplan, otomatik vardiya planlaması için bulut tabanlı bir çözümdür. Çalışanların nitelik ve uygunluklarını dikkate alarak ideal vardiya programını önerir.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift, çalışan vardiya planlamasını, izin yönetimini ve zaman takibini bulutta yöneten bir uygulamadır.

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Bizimply, restoranlar ve oteller için personel planlama, zaman izleme ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bir işgücü yönetim platformudur.

Shyfter

Shyfter

shyfter.co

Shyfter, çalışan vardiya yönetimi ve zaman devamsızlık takibi yapan bir uygulamadır. Sabit veya esnek programlarla çalışanların iş zamanını şeffaf bir şekilde izler.

Novagems

Novagems

novage.ms

Novagems uygulaması, güvenlik ve temizlik hizmetlerini yönetmek için mobil ve web tabanlı bir yazılımdır. Görev planlaması, GPS ile doğrulama ve rapor analizleri sunar.

Coast

Coast

coastapp.com

Coast, takımların iletişim, görev ve iş akışlarını yönetmesini sağlayan kapsamlı bir iş yönetim uygulamasıdır. Mobil erişim ile verimliliği artırır.

Ubeya

Ubeya

ubeya.com

Ubeya, esnek çalışanları yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İşletmelerin vardiya yönetimi, gelir izleme ve iletişimi kolaylaştırır.

ZoomShift

ZoomShift

zoomshift.com

ZoomShift, çalışan vardiyalarını oluşturan, yöneten ve iş gücü planlamasını bulut tabanlı bir sistemle kolaylaştıran bir uygulamadır.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek, hybrid ekipler için geliştirilen bulut tabanlı bir İK sistemidir. Çalışan yönetimi, devamsızlık ve belge organizasyonu gibi süreçleri kolaylaştırır.

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign, belgeleri imzalamak ve doğrulamak için güvenli bir dijital platform sunar. Elektronik imza yönetimini kolaylaştırır ve verimliliği artırır.

Workfeed

Workfeed

workfeed.io

Workfeed, işletmelerin vardiya planlarını optimize etmelerine yardımcı olan, çalışanlar için esneklik sağlayan çok yönlü bir zamanlama uygulamasıdır.

StaffAny

StaffAny

staffany.com

StaffAny, personel planlama, zaman takibi ve ekip içi iletişimi kolaylaştıran bir işgücü yönetimi uygulamasıdır.

Workee

Workee

workee.net

Workee, serbest çalışanlar için iş yönetim yazılımıdır. Kişisel web sitesi, randevu ve ödeme sistemleri sunarak işleri kolaylaştırır.

SocialSchedules

SocialSchedules

socialschedules.com

SocialSchedules, saatlik çalışanlar için planlama ve zaman takibi yapan bir yazılımdır; çalışan programlarını kolayca oluşturup yönetmeyi sağlar.

busybusy

busybusy

busybusy.com

busybusy, inşaat ve saha çalışanları için zaman izleme ve proje maliyet yönetimi sunan bir uygulamadır. GPS ile verimlilik sağlar, rapor ve planlama yapar.

Playvox

Playvox

playvox.com

Playvox, müşteri hizmetleri ajansı performansını optimize eden bir yazılımdır ve iletişim merkezi süreçlerini yönetmek için entegre çözümler sunar.

Celayix

Celayix

celayix.com

Celayix, çalışan programlama, zaman ve katılım izleme gibi işgücü yönetimi çözümleri sunan yapay zeka destekli bir platformdur.

Tinq

Tinq

tinq.com

Tinq, zaman takibi, vardiya planlama ve maaş raporları hazırlama gibi işlevler sunan çoklu platform takım yönetim çözümüdür.

Incentivefox

Incentivefox

incentivefox.com

Incentivefox, teşvik programlarını yönetmek için özelleştirilebilir bir platformdur. Kullanıcılar, teşvikleri izleyip raporlayarak katılımı artırabilir.

TeamUltim

TeamUltim

teamultim.com

TeamUltim, personel yönetimi ve vardiya planlama için tasarlanmış bir web uygulamasıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun bir çözümdür.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle, masa başı olmayan çalışanların yönetimini kolaylaştıran bir işgücü yönetim sistemi. Planlama, zaman izleme ve analiz gibi araçlar sunar.

SubItUp

SubItUp

subitup.com

SubItUp, çalışan planlamasını kolaylaştıran, otomatikleştirilmiş bir çevrimiçi platformdur. Vardiya yönetimi, iletişim ve uyumluluk için çeşitli araçlar sunar.

Assembled

Assembled

assembled.com

Assembled, destek ekipleri için iş gücü yönetim platformudur. Programlama, raporlama ve veri görünürlüğü sağlar, uyumlu iş akışları sunar.

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Çalışan Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog