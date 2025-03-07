E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Pipedrive
pipedrive.com
Her şirketin çiçek açması için doğru araçlara ihtiyacı vardır. İşletmenizi ölçeklendirmek için, erişilebilen, doğru işlevselliği sunan, ustalaşmak için hızlı olan ve temel fırsatları vurgulayan yazılıma ihtiyacınız var. Pipedrive, her boyuttaki ekiplerin kullanmayı sevdiği satış odaklı bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracıdır. 179 ülkeyi kapsayan 100.000'den fazla ücretli müşteri ile satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliğe öncelik veren basit ama güçlü tasarımı tarafından çekiliyor. Pipedrive kullanırken, hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımı ile ekibinizin daha az zaman ve daha fazla zaman harcamasına izin veren çatlaklardan hiçbir şey düşmez. Pipedrive, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir, satış elemanları tarafından ve satış görevlileri için bir CRM olan en iyi CRM'yi inşa etmeye kararlıyız. Sonuç, verilerinizi merkezileştiren, tüm satış sürecinizi görselleştirmenize ve daha fazla fırsat kazanmanıza yardımcı olan kullanımı kolay, etkili bir satış aracıdır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları yönlendiren e -posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olan e -posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarına gerçek zamanlı analitiklere kadar, Zoho kampanyaları her şeye sahiptir.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre, bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, birden fazla sistemi öğrenmeye ve daha sonra bu birden fazla sistemin birlikte çalışmasını sağlamaya çalışırken çok fazla zaman ve para harcadıkları için yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradılar. SuiteDash, en sık kullanılan iş araçlarını tek bir araçta birleştirerek bu sorunu çözer.
Kit
kit.com
Kit (eski adıyla ConvertKit), yaratıcılar için değerli bir işletme oluşturan ilk e-posta işletim sistemidir.
SendFox
sendfox.com
İçeriğinizi entegre eden e-posta kampanyaları, otomasyonlar ve açılış sayfalarıyla hedef kitlenizi büyütün.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itibarıyla SendGrid 81 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Denver, Colorado'da ofisleri var; Boulder, Kolorado; Irvine, Kaliforniya; Redwood City, Kaliforniya; ve Londra. Şirket, 16 Kasım 2017'de New York Borsası'nda halka açıldı. Twilio, Şubat 2019'da SendGrid'i satın aldı.
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
Levitate
levitate.ai
ShareFile'ın yaratıcısı Jesse Lipson tarafından 2017 yılında kurulan Levitate, küçük işletmelerin en iyi yaptıkları işe, yani ilişkiler kurmaya odaklanmasına yardımcı oluyor. Levitate, küçük işletmelerin müşterileriyle özgün ilişkiler kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, iletişim halinde olan bir pazarlama aracıdır. Levitate'in platformu, kullanıcıların geniş ölçekte kişisel e-postalar göndermesine, müşterilerle metin yoluyla iletişim halinde kalmasına, anket göndermesine, toplantılar planlamasına, kişileri hakkındaki önemli gerçekleri hatırlamasına ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla iş hedeflerine ulaşmalarına olanak tanır; bunların tümünü, sizin tarafınızdan özel olarak hazırlanmış bir pazarlama koçuyla gerçekleştirir. taraf.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
Markate
markate.com
Markate.com: Ev Hizmetleri Sağlayıcıları için güçlü CRM, İş Yönetimi ve Pazarlama Otomasyonu araçları Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca bir yönetim çözümü arayan her hizmet işletmesi için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin. * Markate ile Sizin İşiniz, Sizin Yolunuz Markate, iş hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışarak sizinle ortak çalışır. * Verimlilik için Operasyonlarınızı Kolaylaştırın Evrak işlerini azaltmak, süreçleri otomatikleştirmek ve zamanınızı boşa çıkarmak için tasarlandı. * İhtiyaçlarınıza Uygun Ekonomik, Esnek Çözümler Küçük işletmeleri güçlendirmek, masrafları en aza indirirken daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. * Zamanı, Kaynakları ve Karı En Üst Düzeye Çıkarın İşletmenizi gerçekten ileriye taşıyan şeylere odaklanabilmeniz için operasyonlarınızı basitleştirmek için burada. * Müşterileri Ömür Boyu Tutun Başarılı işinizin çok önemli bir yönü olan müşteriyi elde tutmayı artırmak için tasarlanmış pazarlama araçlarıyla donatılmıştır.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekibinizin e-postalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca Helpmonks, her planda Canlı Sohbet seçeneğine ve e-posta kampanyaları ve otomatik e-posta tetikleyicileri için güçlü bir E-posta Pazarlama Platformuna sahiptir. Üstelik Helpmonks, SaaS (barındırılan), özel Bulut sunucuları ve Şirket İçi (kendi kendine barındırılan) seçenekleri gibi birden fazla dağıtım modeli sunan tek paylaşılan gelen kutusu aracıdır ve kullanıcı başına değil, posta kutusu başına fiyatlandırılır. Helpmonks, ekibinizin e-posta konuşmalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan paylaşılan bir posta kutusu yazılımıdır. Helpmonks, tüm paylaşılan posta kutularınızı merkezi bir konumda kullanılabilir hale getirir, böylece kuruluşunuz tüm ekip e-postalarınıza ilişkin şeffaflık ve bilgi kazanır. Her ekip üyesi için. Ofiste, evde veya uzaktaki ekipler için. Ayrıca Helpmonks her e-posta sağlayıcısıyla çalışır, böylece zaten bildiğiniz ve kullandığınız araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar gönderiyor, sonuçları gerçekten iyileştirmek için gereken daha derin içgörüleri kaçırıyor ve e-postaları geniş ölçekte kişiselleştirme konusunda zorlanıyor. Litmus ile giden her mesajı oluşturmanın, test etmenin ve ona güvenmenin daha iyi bir yolunu elde edersiniz. Bu nedenle Fortune 100'ün %80'i dahil 700.000'den fazla pazarlama profesyoneli bize yöneldi. Ve bu şekilde %98'lik bir müşteri memnuniyeti oranına ulaştık. Turnusol. Her gönderimin önemli olmasını sağlayın.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Systeme
systeme.io
Systeme.io, çevrimiçi işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. ÜCRETSİZ hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın!
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail, satış ve pazarlama için kişisel e-posta erişiminizi otomatikleştirmeye yönelik bir araçtır. Siz veya ekibiniz, yeni potansiyel müşteriler yaratmak için potansiyel müşterilere e-posta yoluyla ulaşarak öngörülebilir bir satış hattı oluşturmak istiyorsanız QuickMail'i seveceksiniz. İster bir toplantıda olun, ister telefonda olun, hatta uyuyor olun, QuickMail her gün doğru sayıda potansiyel müşteriyle iletişime geçerek ve yanıt vermeyenleri takip ederek sosyal yardımlarınızı takip edecektir. Bu şekilde siz ve ekibiniz, ilgili potansiyel müşterileri müşteri yolculuğunda daha ileri taşımak gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz. QuickMail ile, e-posta teslimini en üst düzeye çıkarmak için en son teknolojinin keyfini çıkarırken, doğrudan gelen kutunuzdan son derece kişiselleştirilmiş e-postalar gönderirsiniz.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail, e-posta pazarlamasını kolaylaştırdı: ihtiyaçlarınıza göre özel postalar ve kampanyalar tasarlar, sizin için önemli olan kişilere ulaşır ve doğru sonuçlardan öğrenirsiniz. Listenizdeki her bir kişi için büyük resmi görün, bilgileri formlar ve açılış sayfalarıyla bir araya getirin, özelleştirilmiş mesajlar oluşturun ve otomasyonla takip edin. Flexmail, çok dilli iletişimi tamamen destekler ve size en iyi teslimatı sunar.
INBOX
useinbox.com
Kendi pazarlama stratejinizi oluşturun Saniyeler içinde gönderin E-posta pazarlama kampanyalarını gönderin ve analiz edin. Ücretsiz planınıza sınırsız krediyle başlayın. Bir ömür boyu bedava! Ücretsiz kaydolun Fiyatlara bakın INBOX, diğer tüm araçlardan daha güçlü özelliklere ve esnekliğe sahip bir e-posta pazarlama aracıdır Kullanımı Kolay | Abonelerinizin hayran kalacağı e-posta pazarlaması oluşturun
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, markaların satışlarını artırmasına, müşteriyi elde tutmasına ve müşterilerin yaşam boyu değerini artırmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur. Öne çıkan özellikler arasında sürükle ve bırak seçenekleriyle kullanımı kolay bir e-posta oluşturucu, mesajlarınızı kullanıcılara göre uyarlamak için segmentasyon araçları ve çeşitli amaç yakalama formları oluşturma yer alıyor. Akıllı bir e-posta araç seti olan işletmeler, bu uygun maliyetli ve yatırım getirisi odaklı pazarlama platformundan en iyi şekilde yararlanmak için Kasplo'yu kullanabilir.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi, eğitim yönetimi, anketler, finans ve diğer üretkenlik araçlarını entegre eder. Glue Up'ın bulut çözümleri, biri kuruluşlara, diğeri topluluklara yönelik olmak üzere iki mobil uygulamayla birlikte gelir. Çözümler dernekler, Ticaret Odaları, etkinlik organizatörleri ve topluluklarına daha iyi hizmet etme arzusundaki tüm üye tabanlı kuruluşlar için mükemmeldir; hatta şahsen buluşmak her zaman mümkün olmasa da. 2020'nin pandemik Glue Up'ı aynı zamanda Hızlı Ağ İletişimi, Topluluk Katılımı Çözümü veya Web Semineri Katılımı Çözümü gibi gelişmiş katılım özellikleriyle donatılmıştır.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz, işletmelerin potansiyel müşterilerini alıcılara dönüştürmesine yardımcı olan çok kanallı bir soğuk destek platformudur. SendBuzz, işletme sahiplerinin ve pazarlamacıların e-posta, WhatsApp, Sosyal Medya, Metin mesajları ve daha fazlası üzerinden pazarlama ve satış desteklerini otomatikleştirebilecekleri özel akış dizileri sağlar.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelere ve geliştiricilere yönelik iletişim yazılımıdır. Önemli kişilerle konuşmanıza yardımcı olmak için SMS, MMS, Ses, Çevrimiçi Posta, E-posta ve Faks sunuyoruz. ClickSend, Avustralya, Filipinler, İngiltere, Amerika, Vietnam ve ötesinde çalışan 100'den fazla kişiden oluşan yetenekli ekibimiz tarafından desteklenmektedir. ClickSend araçları dünya çapında en güvenilir markalar, kuruluşlar ve geliştiricilerden bazıları tarafından kullanılmaktadır. Çünkü kullanımı, otomatikleştirilmesi ve entegrasyonu kolaydır. ClickSend, güvenli ve güvenilir bir platform aracılığıyla 7/24 yararlı destek ve ışık hızında teslimat sunar. ClickSend'in müşterileri, ClickSend Kontrol Paneli, mobil uygulama, esnek API veya entegrasyonlar aracılığıyla mesaj gönderir. ClickSend, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar 232'den fazla doğrudan operatör bağlantısıyla dünya çapında milyarlarca mesaja güç sağlar. Ayrıca ClickSend her zaman kullandıkça öde yöntemidir. İşte bu yüzden ClickSend iş iletişimlerinin çözümüdür. ClickSend, Müşteri İletişim Bulutu Sinch'in bir parçasıdır.
MadMail
madmail.allapps.io
Usta E-posta Pazarlama Artık Basitleşti Allapps.io'nun MadMail'i ile e-posta pazarlama kampanyalarınızda devrim yaratın. Müşterileriniz, müşterileriniz veya potansiyel müşterileriniz olsun, hedef kitlenizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun ve etkileşimi yeni boyutlara taşıyın. Etkileyici e-postalar oluşturun, alıcılarınızı büyüleyin ve olağanüstü sonuçlar elde edin. Özellikler: 👉 Zahmetsiz Kampanya Oluşturma: Kullanıcı dostu şablonlar ve özelleştirme seçenekleriyle göz alıcı e-postalar tasarlayın. 👉 Segmentasyon ve Hedefleme: Gelişmiş segmentasyon sayesinde doğru hedef kitleye hassas bir şekilde ulaşın. 👉 Otomasyon: Potansiyel müşterileri, yerleşik kullanıcıları ve daha fazlasını geliştirmek için otomatik iş akışları ayarlayın. 👉 İlgi Çekici İçerik: Dikkat çekmek için resimler, videolar ve etkileşimli öğeler ekleyin. 👉 Analizler ve Analizler: Ayrıntılı e-posta performans ölçümleriyle değerli bilgiler elde edin. 👉 Duyarlı Tasarım: E-postalarınızın her cihazda harika görünmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini artırın. 👉 Kişiselleştirme: Her alıcının değerli hissetmesini sağlamak için kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun. 👉 Liste Yönetimi: Maksimum etki için kişilerinizi verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin. 👉 A/B Testi: Daha yüksek dönüşüm oranları için farklı unsurları test ederek kampanyalarınızı optimize edin. MadMail ile sadece e-posta göndermekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda anlamlı bağlantılar da kuruyorsunuz. Pazarlama stratejinizi yükseltin ve işletmenizin gelişmesini izleyin. MadMail'i bugün deneyin ve etkili e-posta pazarlamasının gücünü deneyimleyin.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e-posta oluşturucu, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gücüyle bir araya gelerek hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar göndermeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sıfırdan başlayın veya hazır şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. * LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Listenizi büyütmek ve ilginizi çekmek için özel açılış sayfaları, formlar ve anketler oluşturun. Yeni abonelerin ilgisini çekmek için herkes Benchmark Email'in basit potansiyel müşteri yaratma araçlarını kullanabilir. Veya Zapier ile sevdiğiniz öncü araçlara bağlanın. * ERİŞİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN Görsel oluşturucudaki otomasyon iş akışlarını kullanarak zamanında, kişiselleştirilmiş e-posta içeriği gönderin. Kişilerinizin davranışına veya özelliklerine göre e-postaları tetikleyin. * BAŞARIYI OPTİMİZE EDİN VE ÖLÇÜN Raporlama araçları en iyi performans gösteren kampanyalara ilişkin bilgi verirken, a/b testi temel ölçümlerinizi iyileştirmeniz için bir araç sağlar. Onlarca yıldır Benchmark Email, dünya çapındaki işletmelere hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olacak akıllı e-posta pazarlama araçları sağlıyor.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
Nutshell
nutshell.com
Özet, B2B kuruluşlarının daha fazla fırsat kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Herhangi bir kullanıcı için yeterince basit ve herhangi bir işletme için yeterince sofistike olan kısaca, ayrı satış ve pazarlama araçlarını hokkabazlık etmekten bıkan ve yazılımlarını yönetmek için tam zamanlı bir yönetici ödemek istemeyen ekipler için üretilmiştir. Her özet aboneliği sınırsız CRM kişileri ve veri depolama, tamamen özelleştirilebilir raporlama araçları, ücretsiz veri geçişi yardımı ve dünya standartlarında canlı desteği içerir. Özetle, Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom ve Slack dahil olmak üzere küçük işletmelerin zaten kullandığı yazılımla bütünleşir. Özet ayrıca yerel iPhone ve Android uygulamaları sunar ve satış temsilcilerinin bu alandayken iletişim bilgilerini oluşturmasına, aramasına ve düzenlemesine olanak tanır. 2010 yılında piyasaya sürülen Kesinlikle, dünya çapında binlerce işletmeye hizmet veriyor ve hem kullanıcı dostu hem de satın alınabilirlik için en iyi CRM olarak adlandırıldı.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçleri arka planda bırakabilir ve her türlü iletişimi tetikleyebilir ve her e-posta, mobil cihaz, site ve ücretli medyanın kim, ne, ne zaman, nerede bilgilerini otomatikleştirebilir. Her bir müşteri için mesaj. Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga ve Lulu & Georgia dahil olmak üzere 400'den fazla marka, müşteri tutma oranını hızla artırmak ve öngörülebilir gelir elde etmek için Bluecore'a güveniyor.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus, zengin bir e-posta pazarlama şablonları seti sunan bir e-posta pazarlama aracıdır ve kullanıcıların birkaç dakika içinde herhangi bir cihaza duyarlı kampanyalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, damla e-posta dizileri oluşturma, kişileri içe aktarma, formlarla entegre etme ve özelleştirilmiş raporlar oluşturma olanağına sahiptir. Segmentasyon sayesinde kullanıcılar, işleri için en önemli olan müşteri verilerine dayalı, hedefi yüksek e-posta kampanyaları oluşturabilir. EmailOctopus'un otomasyon araçları, kullanıcıların zamana dayalı katılım ve damla e-posta dizileri oluşturmasına olanak tanır. Kuruluşlar, en çok okunan içeriği yeni abonelerle paylaşarak hedef kitlelerinin bloglarıyla etkileşimini sürdürebilir veya e-ticaret mağazalarının gelirini artırmak amacıyla yeni müşterileri cazip bir indirimle tanıştırmak için bir hoş geldin serisi oluşturabilir. Çözüm, kullanıcıların güzel tasarlanmış haber bültenleri veya basit, kişiselleştirilmiş düz metin e-postalar gibi duyarlı kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan geniş bir e-posta pazarlama şablonları seti içerir. EmailOctopus, kullanıcılara kampanya performansı hakkında gerçek zamanlı, derinlemesine veriler sağlar; her tıklama ve açma, geri dönme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yanı sıra izlenir. Açılış sayfaları, satır içi ve açılır formlar ve Wordpress eklentisi, kuruluşların kod veya karmaşık entegrasyonlar olmadan e-posta adreslerini toplayacak şekilde iletişim tabanlarını büyütmelerine yardımcı olur. Geri dönme işlemlerini ele almaya yönelik araçlar, listelerdeki abonelikten çıkmaları, geri dönenleri ve şikayetleri otomatik olarak temizleyerek markaların gönderen itibarını korumasına yardımcı olur. EmailOctopus'un geliştirici API'si, mevcut ticari web sitelerine derinlemesine entegrasyona ve mevcut abone listelerini koruma becerisine olanak tanır. EmailOctopus, Zapier aracılığıyla MailChimp, Salesforce, Shopify, Eventbrite, SurveyMonkey, Gravity Forms, Ticket Tailor ve daha fazlası dahil 2.000'den fazla platform ve hizmete bağlanabilir.
Nureply
nureply.com
Nureply, e-postaları kişiselleştirmek, içeriği yeniden yazmak ve e-postaları maksimum verimlilikle göndermek için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan bir soğuk e-posta yazılımıdır. Yapay zeka destekli araçlar paketiyle giden ekiplerin daha fazla satış ve daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Nureply'nin yapay zeka modeli, e-postaların insan ve yapay zeka karışımıyla yazılmasını sağlamak için 1 milyardan fazla parametre üzerinde eğitildi. Ayrıca otomatik olarak e-posta kampanyaları oluşturma ve takipleri aylar öncesinden planlama yeteneğine de sahiptir. Ayrıca yapay zeka modeli, kampanyaları açılma oranları, yanıt oranları ve tıklama oranları gibi temel performans göstergeleri (KPI'ler) için optimize edebilir. Nureply ayrıca tek tıkla iptal etme, sözleşme yapmama ve e-postaların ulaşma şansının sıfır olması gibi özellikler de sunar. spam klasörü. Ayrıca e-postaların doğru gelen kutusuna teslim edilmesini sağlamak için bir spam anahtar kelime denetleyicisi de sunar. Ek olarak, Nureply saniyeler içinde kişiselleştirilmiş ilk satırları oluşturabilir ve diğer tüm yapay zeka araçlarından 3 kat daha hızlıdır. Nureply ile kullanıcılar günde 200 dakikaya kadar tasarruf edebilir ve yanıt oranlarını %240'a kadar artırabilir. Son olarak Nureply, tüm özelliklerini denemek için 30 ücretsiz krediyle 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
EcoSend
ecosend.io
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Mailpro
mailpro.com
Mailpro ile e-posta pazarlama kampanyalarınızı geliştirin: Kapsamlı çözüm, sezgisel tasarım, gerçek zamanlı izleme. Şimdi deneyin!
Tarvent
tarvent.com
Tarvent, sınırlı bütçelere sahip, hızlı büyüyen küçük işletmeler için oluşturulmuş bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümüdür. Amacımız, en büyük rakiplerimizden bazılarının kurumsal düzeydeki özelliklerini herkesin karşılayabileceği bir fiyata sunmaktır. Çoğu durumda, bu gelişmiş özellikler için binlerce dolar ödemeye gerek yoktur, ancak gerçekte işe yaramaları o kadar da maliyetli değildir. Fiyatlarımız da aynı şekilde belirlenmektedir. Eğer yeniyseniz, şunu kullanın:
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo, daha yüksek dönüşüm ve yatırım getirisi elde etmenize yardımcı olmak için uygulama benzeri etkileşimli e-postalar oluşturmanıza ve göndermenize yardımcı olan yeni nesil bir e-posta pazarlama aracıdır. Size her zamankinden daha iyi yatırım getirisi sağlamak için farklı ESP'lerde gördüğünüz tüm özelliklerin yanı sıra etkileşimli AMP e-postalarıyla güçle doludur. Mailmodo ile şunları yapabilirsiniz: - Çarpıcı Kodsuz e-postalar oluşturun - 1000'den fazla araçla entegre edin - Hedef kitlenizi dakikalar içinde bölümlere ayırın - Yolculukları ve otomasyonu tetikleyin - Teslim edilebilirliği ve açılma oranlarını iyileştirin Ve çok daha fazlasını.
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önceden oluşturulmuş müşteri başarısı programları, müşteri yolculuğunun her aşamasında başlamayı, işinize göre özelleştirmeyi ve kritik iş sonuçlarına ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirir. SAP, Github, Schneider Electric ve Aircall dahil olmak üzere dünyanın en büyük müşteri başarısı ekipleri, müşteri sağlığının 360 derecelik bir görünümü için müşteri verilerini entegre etmek, müşteri portföylerini işbirliği içinde yönetmek ve müşterileriyle proaktif ve akıllı bir şekilde etkileşim kurmak için Totango'yu kullanıyor .
VerticalResponse
verticalresponse.com
Bir Deluxe şirket olan VerticalResponse®, işletmelerin müşterileriyle e-posta, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden bağlantı kurmasına yardımcı olur. Hiçbir tasarım veya kodlama deneyimi gerektirmeden yalnızca birkaç tıklamayla e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun, yönetin ve optimize edin. Çeşitli mobil uyumlu, ilgi çekici şablonlar arasından seçim yapın veya kolay e-posta düzenleyicimizi kullanarak sıfırdan mesajlar oluşturun. E-posta aboneleriniz için mükemmel bir deneyim sağlayan otomatik karşılama mesajları ve diğer otomatik yanıtlayıcılarla zamandan tasarruf edin. Dakikalar içinde oluşturup yayınlayabileceğiniz sosyal gönderiler, açılış sayfaları ve müşteri anketleriyle hedef kitlenizin ilgisini daha da fazla çekin. Ayrıca VerticalResponse, Salesforce ve düzinelerce diğer çevrimiçi platformla entegre olarak doğrudan kişi listelerinize aktarılan müşteri verilerini yakalamayı kolaylaştırır. Her büyüklükte 1.400.000'den fazla işletme, e-posta pazarlama ihtiyaçları konusunda VerticalResponse platformuna güvendi.
Emercury
emercury.net
Emercury, kullanımı kolay e-posta pazarlama otomasyon platformumuz aracılığıyla pazarlamacılara, girişimcilere ve işletme sahiplerine, potansiyel müşterilerini müşterilere yönlendirmede, mevcut müşterilere daha fazla satış yapmada ve müşterilerinizi elde tutmayı artırma konusunda eğitmede yardımcı olur. E-posta pazarlama yaklaşımımız tamamen pazarlamacıyı e-posta pazarlamanın en iyi uygulamaları konusunda eğitmeye dayanmaktadır. Otomasyonu optimize etmek, teslimatı iyileştirmek veya etkileşimi artırmak için genişletilmiş e-posta pazarlama uzmanlarınız oluyoruz. Tamamen şeffafız ve her zaman açık iletişime inanıyoruz.
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 platformu, kullanımı son derece kolay olan ve I-do™ ve We-do™ hizmetlerimizle birlikte gelen, Kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur, böylece bizimle nasıl çalışmak istediğinizi seçebilirsiniz (self servis veya tam hizmet) . Mobil uyumlu e-posta şablonları, otomatik damlama kampanyaları, potansiyel müşteri puanlaması, kullanıcıları davranışa göre segmentlere ayırma ve çok daha fazlasını oluşturmak için en kolay sürükle ve bırak işlevini deneyimleyin. Gelişmiş özellikler arasında alışveriş sepetini terk etme ve göz atmayı bırakma, PipeDrive, Salesforce ve MS Dynamics entegrasyonunun yanı sıra Magento, Shopify ve çok daha fazlası yer alır. Daha fazla bilgi için: www.openmoves.com/om3-signup
Big Mailer
bigmailer.io
Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirmesine olanak tanır faaliyetleri tek platformda Yerleşik marka yönetimi, ajanslar, büyük ekipler, çok ürünlü işletmeler ve birden fazla projeye sahip yapımcılar için optimize edilmiş iş akışlarına olanak tanır. Uygun izin düzeyine sahip sınırsız kullanıcı veya istemciyi davet edin ve erişimi istediğiniz zaman değiştirin. Ajans ve kurumsal planlarda beyaz etiket seçeneği mevcuttur. Geri dönmeler, abonelikten çıkmalar ve şikayetler otomatik olarak ele alınır. Desteğe başvurmadan istediğiniz zaman listeleri dışa aktarmaya veya silmeye yönelik self servis seçeneği. E-posta şablonu yönetimi için esnek seçenekler - Sürükle ve bırak düzenleyicimizle mobil cihazlar için optimize edilmiş güzel şablonlar oluşturun veya mevcut markalı şablonlarınızı yönetmek ve zengin metin veya kod olarak düzenlemek için klasik düzenleyicimizi kullanın. Şablonlarınızda kullanmak üzere sınırsız görsel barındırın. Seçilen şablonları markalar arasında paylaşın. Tüm hesaplar ücretsiz katmanda başlar, CC gerekmez.
Robly
robly.com
Robly, her büyüklükteki işletme için tasarlanmış, hayır kurumlarını, kar amacı gütmeyen kuruluşları, eğitim bölümlerini ve dini kuruluşları destekleme konusunda uzmanlaşmış bir e-posta servis sağlayıcısıdır. Tescilli otomasyon ve yapay zeka teknolojisinden yararlanarak, yeni başlayanların ve uzmanların %50'ye kadar daha yüksek açılma oranları elde etmesine ve e-posta listelerini dört kata kadar daha hızlı büyütmesine yardımcı olur. Robly'nin araçları, abonelerin açılma ihtimalinin en yüksek olduğu zamanlarda e-postaları dinamik olarak dağıtır, açmayanları otomatik olarak yeniden hedefler ve etkileşimde olmayan kullanıcılara yapılan gönderimleri bölümlere ayırarak ve bastırarak gönderen durumunu korur. 2013 yılında kurulan şirketin merkezi New York'tadır.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy, özellikle pazarlamacılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir e-posta yazma platformudur. Kullanıcının zamandan ve emekten tasarruf etmesine odaklanarak, damlamalar ve haber bültenleri de dahil olmak üzere çok çeşitli e-posta pazarlama kampanyaları için etkili içerik oluşturulmasına yardımcı olur. İlgi çekici e-postalar oluşturmak için bir Yapay Zeka Metin Yazarı, çoklu e-posta dizileri yazmak için bir E-posta Dizisi Oluşturucu ve görsel açısından zengin haber bültenleri tasarlamak için bir Haber Bülteni Oluşturucu içerir. Araç aynı zamanda kullanıcıların güzel hazırlanmış e-postalar göndermesine yardımcı olacak bir E-posta Yayınlama özelliğini de içerir. Ayrıca Hoppy Copy, kullanıcıların rakiplerinin e-postalarını izlemesine olanak tanıyarak kendi stratejilerini geliştirmeleri için önemli bilgiler sunuyor. ChatGPT gibi bir sistemi taklit eden bir AI Sohbet aracı, pazarlamaya yardımcı olmak için mevcuttur. Araçlarını, sırasıyla tasarlamaya, düzenlemeye ve yeniden kullanıma hazırlamaya yardımcı olan AI Image Creator, AI Copy Editor ve AI Content Converter gibi özellikleri içerecek şekilde genişletiyor. Ek kaynaklar tasarım ve yazı şablonları şeklinde sağlanır. Oluşturulan içeriğin spam klasörlerine düşmemesini sağlamak için bir spam kontrolü de mevcuttur. Kullanıcılar, e-posta oluşturmanın yanı sıra, ürün açıklamalarından Facebook ve Google reklamlarına kadar diğer pazarlama içeriği türleri için de Hoppy Copy'yi kullanabilir.
SendX
sendx.io
SendX, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için Sezgisel, Uygun Fiyatlı ve Zengin Özellikli bir E-posta Pazarlama Yazılımıdır. SendX, pazarlamacılara sektördeki en basit kullanıcı arayüzlerinden birini sunma olanağı sağlamaktan gurur duymaktadır. SendX, her planla sınırsız e-posta gönderimi, güçlü otomasyon yetenekleri, 7x24 canlı destek ve türünün en iyisi e-posta teslimi sağlar. Dünya çapında 3000'den fazla şirket, E-posta Pazarlama konusunda SendX'e güveniyor. **14 günlük ücretsiz denemeyle başlayın (kredi kartı gerekmez). **Fiyatlandırma ayda 7,49 ABD dolarından başlar Temel Özellikler ve Avantajlar: - Sınırsız E-posta Kampanyası Gönderin - Formlar ve açılır pencerelerle E-posta Listenizi Oluşturun - Güçlü Otomasyon Araçları - Sürükle ve Bırak E-posta Düzenleyiciyle Tasarım (kodlama gerekmez) - Türünün En İyisi E-posta Teslim Edilebilirliği (e-postaların birincil gelen kutusuna teslim edilmesini sağlayın - Ücretsiz Geçiş Hizmeti (e-posta pazarlama hesabınızı herhangi bir ESP'den ücretsiz olarak taşıyacağız) - Dünya çapında 3000'den fazla şirket tarafından güvenilir - 14 günlük Ücretsiz Deneme (kredi kartı gerekmez, anında kurulum)
Rasa.io
rasa.io
Haber bültenlerimiz, seçilmiş içerik aracılığıyla müşterilerinizin ilgisini çeker ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. İşletmelere, e-posta listelerindeki herkes için düzenli olarak gerçek fayda sağlamanın bir yolunu sunuyoruz. Ve sadece düzenli olarak değil, aynı zamanda uygun bir şekilde. Otomasyon sayesinde işletmeler daha fazla zaman, çaba veya para harcamak zorunda kalmadan yeni bir frekans düzeyiyle etkileşime geçebilir. Platformumuz, her gönderdiğinizde abonelerinizin her birine kişiselleştirilmiş ve tamamen özel bir bülten gönderir. Kaynakları ve konuyu siz seçersiniz, gerisini rasa.io halleder. Yapay zekamız, yalnızca haber bülteninizle en alakalı olanları almak için kaynaklarınızın ürettiği makaleleri toplar ve inceler. Daha sonra makaleler filtrelenir ve her bir aboneye kendi benzersiz ilgi alanlarına göre gönderilmek üzere belirlenir.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak oluşturucu ve etkileşime dayalı segmentasyon, pazarlamacıların hedeflenen içeriği herhangi bir teknik uzmanlığa gerek duymadan geniş abone listelerine sunmasına olanak tanır.
Sendy
sendy.co
Sendy, Amazon Simple Email Service (SES) aracılığıyla izlenebilir e-postalar göndermenize olanak tanıyan, kendi kendine barındırılan bir e-posta bülteni uygulamasıdır. Bu, teslim edilebilirlikten ödün vermeden son derece düşük bir fiyata kimliği doğrulanmış toplu e-postalar göndermenizi mümkün kılar.
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürün ve müşteri bağlılığını artırın.
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